Laboratori gratuiti per tutte le classi quinte della provincia di Grosseto

Grosseto: Venerdì 26 gennaio e venerdì 2 febbraio, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, tutti i bambini e le bambine della provincia di Grosseto avranno la possibilità di partecipare a laboratori didattici presso la Scuola Secondaria di Primo grado “G. Pascoli” che si trova in piazza Fratelli Rosselli a Grosseto, conosciuta come “Piazza della Vasca”, situata di fronte alla Posta centrale. Le attività laboratoriali sono coordinate e organizzate dalla professoressa Jane Baccetti, con la collaborazione della collega Stefania Gorelli e l’approvazione e il sostegno all’iniziativa della dirigente Maria Teresa Sartiani, facente capo all’Istituto Comprensivo “Grosseto 2”. Ogni docente di disciplina presente nelle due mattinate proporrà uno specifico laboratorio, pertanto i ragazzi potranno partecipare a un ventaglio di attività diverse nelle fasce orarie dei due turni di apertura. Sono invitati ad aderire principalmente alunni delle classi quinte di tutte le scuole Primarie della provincia, fino al raggiungimento di un numero massimo di 30 presenze a giornata.

La partecipazione ai laboratori è del tutto gratuita e il materiale verrà fornito direttamente dalle docenti. Per iscriversi è necessario compilare il modulo Google Forms al link che si trova sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo “Grosseto 2”, nello spazio “Notizie” della home page.

