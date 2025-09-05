La7.it. Stefano Bini ci porta alla scoperta di un vulcano che domina lo splendido paesaggio della Maremma Grossetana e il Monte Amiata

Enel Geotermia delle Bagnore. l’energia pulita che nasce dalla Terra

Grosseto: L’Italia più bella che c’è! sbarca su la La7.it (visibile anche con l’app La7 su smartphone e tv connesse e sul canale YouTube la7 intrattenimento) con tredici puntate e un viaggio da nord a sud fino alle isole, attraverso territori e borghi nascosti, stazioni termali e aziende vinicole, scoprendo e degustando la migliore cucina della tradizione che s’intreccia ed incontra quella contemporanea.

A partire dal 13 luglio dalle 14:30 – e sempre disponibili on demand - ogni domenica, Stefano Bini ci porta a conoscere le tante curiosità di piccoli centri, preziosi e unici, regalando al telespettatore immagini e racconti del tutto inediti. I paesaggi fanno da sfondo e si intrecciano con cucine che non si sono mai mostrate, con uno storytelling dei territori e di tradizioni tramandate per via orale. Una narrazione che, tra le altre, avrà come protagonista l’Aquila e come dopo il terremoto del 2009, speranza e determinazione, un pizzico di allegria e voglia di riscatto, siano stati gli ingredienti di una rinascita che ne ha riscritto la storia.

Stefano Bini mette in campo la passione e l’amore per la ristorazione, ereditata dalla famiglia, corroborata dalla curiosità giornalistica. Un invito al viaggio attraverso profumi, colori e angoli nascosti di un Paese meraviglioso che abitiamo, ma che ha ancora tanto da scoprire.

L’Italia più bella che c’è… a spasso con Stefano Bini è un programma realizzato da Reeload srls - Tutte le puntate sono disponibili su www.la7.it

(foto di Giacomo Aprili)



