La YMCA SCHOOL & BASEBALL ACADEMY si presenta con una nuova stagione

Grosseto: E’ tempo di nuove stagioni per la YMCA SCHOOL & BASEBALL ACADEMY. Nella bellissima location offerta dal ristorante La Caletta di Porto Santo Stefano, domenica scorsa è stata presentata la stagione 2023 - 2024 della società grossetana.

Dopo dieci anni di attività, che hanno fruttato risultati crescenti e di ottima qualità, la YMCA rinnova la sua offerta formativa, ma con una aggiunta unica in Italia. La grande novità annunciata all’evento di domenica scorsa è il cambiamento della denominazione. Basata sulla collaborazione con un promoter d’eccezione la nuova attività si chiamerà “FRANCISCO CERVELLI ITALIAN BASEBALL ACADEMY”.

Sarà proprio Francisco Cervelli il testimonial che rappresenterà l’Academy grossetana.

Francisco Cervelli, ex stella della Major League Baseball, vincitore delle World Series del 2009 con i New York Yankees, protagonista di una brillante carriera come giocatore con le franchigie di Pittsburgh, Atlanta e Miami e, ultimamente, allenatore dei catchers con San Diego. Con la maglia della Nazionale italiana ha partecipato alle edizioni del World Baseball Classic del 2009 e nel 2017.

Ormai conosciuto nell’ambiente della YMCA per essere stato ospite dei suoi amici Marco Mazzieri, Gianni Natale e Massimo Baldi, ha portato la sua sincera capacità comunicativa (molto italiana) fra le persone che ha incontrato e ha regalato la sua esperienza ai giovani allievi della YMCA.

L’ottimo “insegnante” Francisco Cervelli si legherà, così, all’attività del baseball giovanile a cui ha dimostrato, da subito, tutto il suo attaccamento e porterà con sé anche altre stelle del baseball americano.





Una scelta innovativa e di grande valore, quella dell’Academy maremmana; una nuova sfida che offrirà, anche per questa stagione, il percorso di formazione basato sulle metodologie già sperimentate in passato:

promozione e reclutamento sportivo, rivolto alle fasce di età 8-10 anni e 11- 13 anni (prime categorie agonistiche); proposta di allenamento multidisciplinare per uno sviluppo completo e aderente alle esigenze dei ragazzi; servizio di assistenza (preparazione atletica e perfezionamento tecnico) rivolto ai giocatori di baseball già praticanti; aggiornamento e formazione con clinic e seminari, oltre che organizzazione di camp sul territorio italiano e all’estero.

L’organigramma della nuova realtà “FRANCISCO CERVELLI ITALIAN BASEBALL ACADEMY” sarà così composto:

FRANCISCO CERVELLI: Testimonial & Promoter

DILIO SCALABRELLI: Presidente

GIOVANNI NATALE: Direttore Organizzativo e Responsabile Preparazione Atletica

MARCO MAZZIERI: Direttore Tecnico e Responsabile della Composizione Squadre

DEBORAH SCALABRELLI: Gestione Rapporti con Istituzioni e Contatti internazionali

MASSIMO BALDI: Responsabile Della Fisioterapia e Riabilitazione

MARICA DI BENEDETTO: Consulente in Psicologia e Mental Coaching

DOTT. GUIDO MARINI: Consulente in Educazione Alimentare e Nutrizione

LO STAFF vedrà avvicendarsi nelle varie attività: ALBERTO RIZZI, NICCOLÓ BISCONTRI, RICCARDO FERRETTI, DAMIANO RICCUCCI, LORENZO PIVIROTTO, ANTONIO MOMI, ANDREA SGNAOLIN, ANGELO SGNAOLIN, ALESSANDRO GOIORANI, PAOLO MINOZZI, ANDREA STEFANUCCI.

Tutte le ulteriori informazioni che riguardano il calendario delle attività, i servizi e i costi di adesioni possono essere richiesti a Deborah Scalabrelli al numero telefonico 3393287888