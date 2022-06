La yacht casa del famoso artista Folon a Porto Santo Stefano

“Over the Rainbow” bellissimo e antico yacht di 35 metri realizzato da Dickie & Sons nel 1930 è atterrato alla storica banchina della Pilarella a Porto Santo Stefano, da poco lasciata dalle tante barche d’epoca del raduno.



Monte Argentario: Artemare Club, che lo ha subito documentato per l’archivio storico della sede dell'Associazione racconta la sua storia, il motor boat ha trascorso i suoi primi anni di vita con crociere lungo la costa scozzese e britannica con il proprietario WG Hetherington di Glasgow, poi chiamato "Janetha IV" allo scoppio della seconda guerra mondiale viene requisito dalla Royal Navy che lo utilizza come pattugliatore costiero con il nome di "HMS Corax". Dopo la guerra viene ribattezzato "Lady Janetha" e portato attraverso l'Atlantico per crociere intorno agli Stati Uniti. Successivamente torna nel Mediterraneo e utilizzato come popolare casinò galleggiante ad Atene, in Grecia.

Alla fine degli anni '40 lo yacht passa di nuovo di mano e nominato "Ismini III" scompare per quasi 40 anni. Negli anni '90 un appassionato di yachting inglese l’ acquista e lo trasferisce in Costa Azzurra, introducendolo nel mercato del charter sotto il nome di "The Classic" e all'inizio del secondo millennio, il famoso artista belga Jean-Michel Folon si innamora del suo fascino classico lo fa diventare la sua casa e studio galleggiante con il nome "Over the Rainbow - oltre l'arcobaleno" e si impegna in uno scrupoloso restauro per preservare il valore storico unico dello yacht e dargli una nuova prospettiva di vita. Nel tempo molte celebrità sono state a bordo, pare anche Winston Churchill e Madonna che ha persino girato dei video. A dicembre 2017, l'attuale proprietà ha intrapreso ulteriori lavori di refitting, l'allestimento della cabina è stato reso convertibile e la cucina è stata migliorata per soddisfare i sofisticati ospiti del charte Over the Rainbow a Porto Santo Stefano è più bello che mai per la gioia di residenti e turisti, parola di Artemare Club!