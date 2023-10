La Voce di Ogni Strumento, tredicesima edizione. Pronti per una stagione di musica e solidarietà

Grosseto: Domenica 29 apre la stagione musicale La voce di ogni strumento, giunta alla tredicesima edizione.



Il progetto nasce da una particolare sinergia con le caserme militari di stanza a Grosseto, che ospitano parte della programmazione all’interno di spazi molto suggestivi che si aprono alla collettività, diventando un patrimonio importante per uno scambio tra la cittadinanza grossetana e le istituzioni. Segno di un rapporto consolidato con le Forze dell’ordine, il patrocinio concesso dal ministero della Difesa. Un calendario ricco di appuntamenti e di nomi di richiamo quello proposto quest’anno da A.Gi.Mus. Grosseto, frutto di relazioni di stima costruite negli anni con la direzione artistica curata dal maestro Gloria Mazzi e consolidate attraverso un lavoro quotidiano di tutta l’associazione.

“Accogliamo con entusiasmo il ritorno de “La voce di ogni strumento” - commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti –. Un punto di riferimento per la città e l'intera collettività che vuole essere più di una mera stagione di concerti, ma un'occasione di incontro e scambio culturale. Avremo l'onore di sentire suonare grandi artisti che con la loro musica allieteranno il grande pubblico grossetano”.

“La Provincia – dichiara il presidente Francesco Limatola - è felice di patrocinare questo evento che arricchisce l’offerta culturale locale, riconoscendo il valore della musica per il benessere della comunità. Un evento solidale, che edizione dopo edizione, consente di raccogliere fondi per le associazioni, e che al tempo stesso offre alle caserme l’occasione di aprire le porte al pubblico e di consolidare il legame con la città. L'impegno e la dedizione dell'associazione A.Gi.Mus Grosseto, guidata dalla direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, è evidente nel ricco calendario proposto”

“Siamo felici di riuscire a presentare il cartellone completo, da ottobre a giugno - sottolinea Mazzi - una programmazione che è frutto delle sinergie con i Comuni, le istituzioni e con tutti i partner che da tanti anni sostengono questo progetto e riconoscono il suo valore per il territorio”.

Nella prima parte della stagione avremo in apertura, il 29 ottobre, L'Orchestra Vivace diretta dal maestro Massimo Verone con le soliste del progetto “Attraverso i suoni” Beatrice De Maria e Beatrice Cori, alla Caserma Savoia Cavalleria; l’11 novembre al CeMiVet “Vivaldi dirige Vivaldi" dove, con il M°Paolo Vivaldi e il solista Paolo Carlini al fagotto, si spazierà dai brani di Vivaldi alle colonne sonore. Come concerto di Natale, il 17 dicembre, Antonella Ruggiero, la voce iconica che ha fondato e reso celebri i Matia Bazar, sarà protagonista al Teatro Moderno di Grosseto, con sonorità che attraversano i continenti. A gennaio si riparte il 19 al Circolo Ufficiali di Marina di Grosseto con il gradito ritorno di Alessandro Riccio è il suo spettacolo esilarante “Anniverdi” su Giuseppe Verdi e il 10 febbraio l'Orchestra della Toscana e il duo musicale di fama internazionale Igudesman & Joo si esibiranno in un concerto che fonde musica classica e cultura popolare al Teatro Moderno, dove si terrà anche uno degli eventi più attesi della stagione il 15 marzo: Stefano Fresi si esibirà in "Pierino e il Lupo”, una matinée per le scuole e una serale per tutti. Uno spettacolo i cui ricavi andranno alla Fondazione Meyer. Il 21 aprile si ritorna nelle caserme, questa volta dalla Guardia di Finanza con il Concerto Lirico dell’Accademia Solti e il 22 maggio, nei locali della Questura di Grosseto, spazio alla musica jazz con Karima e Cocco Cantini. Per l’ultimo appuntamento che ci avvia all’estate, il 21 giugno, Nello Salsa si esibirà con l'Orchestra della Città di Grosseto in un omaggio a Ennio Morricone presso i locali dei Carabinieri di Follonica.

Ben 9 concerti, uno al mese, dove la musica classica si alterna con altri generi e arriva sul territorio grossetano, uscendo anche dai confini cittadini e incontrando luoghi diversi, spesso non pensati per lo spettacolo e non dimenticando un importante obiettivo di solidarietà. La voce di ogni strumento nasce, infatti, con delle partnership importanti: associazioni nazionali e del territorio che A.Gi.Mus. Ha sostenuto attraverso questa stagione: Aism, Avis, Admo, Aipam, La Farfalla, Compassion. Anche in questa tredicesima edizione continuano queste partnership e parte del ricavato della stagione sarà oggetto di donazioni. Si aggiunge la collaborazione con la Fondazione Meyer a cui sarà dedicato il concerto Pierino e il Lupo: un evento speciale fortemente voluto dal maestro Gloria Mazzi, che ha incontrato la disponibilità e generosità di Stefani Fresi.

Una serie di eventi che portano il territorio grossetano a confrontarsi con un progetto complesso e ricco di sfaccettature, adatto a gusti e generazioni diverse. La voce di ogni strumento si dimostra anche quest’anno un evento per la comunità

La voce di ogni strumento è un progetto che non sarebbe possibile senza il prezioso sostegno di partner e enti patrocinatori: il Comune di Grosseto, il Ministero della Difesa, il Ministero della Cultura, la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Castiglione della Pescaia, il Comune di Follonica, il Savoia Cavalleria (3°), il Centro Militare Veterinario, il 4° Stormo Caccia Intercettori, la Guardia di Finanza, 121^ Squadriglia Radar Remota, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Fondazione Grosseto Cultura, l’Assistenza Spirituale Forze Armate, il Lions Club Grosseto Host, la Proloco Grosseto, La BCC Castagneto Carducci, Conad e tanti altri.