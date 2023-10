“La voce di ogni strumento” apre la stagione con l'Orchestra Vivace

Domenica 29 ottobre il concerto “Attraverso i suoni” nella caserma del Savoia Cavalleria con le soliste De Maria e Cori e la direzione di Merone. Musiche di Beethoven e Chopin



Grosseto: La rassegna musicale “La voce di ogni strumento” apre la stagione 2023/2024 con un concerto dell'Orchestra giovanile “Vivace” diretta dal maestro Massimo Merone con musiche di Beethoven e Chopin e le pianiste soliste Beatrice De Maria e Beatrice Cori, vincitrici dell'edizione 2023 del progetto “Attraverso i suoni” che nasce dalla collaborazione tra le sezioni A.Gi.Mus. di Firenze, Arezzo e Grosseto con la Fondazione CR Firenze e che individua talenti under 30 per accompagnarli nel loro cammino professionale nel mondo della musica. L'appuntamento con il primo concerto della nuova stagione è per domenica 29 ottobre alle ore 18 alla Caserma Savoia Cavalleria, in via Senese a Grosseto.

I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Ticketgate (i possessori della Carta Conad, i soci di Fondazione Grosseto Cultura e gli studenti under 19 hanno diritto al biglietto ridotto; per informazioni: 339 7960148; agimus.grosseto@agimus.it; www.agimusgrosseto.it).

È la tredicesima edizione della rassegna proposta da A.Gi.Mus. Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio del ministero della Difesa e delle istituzioni locali (il Comune di Grosseto, la Provincia di Grosseto e la Regione Toscana), la consolidata sinergia con le Forze dell'ordine e le caserme militari di stanza in città e in provincia, la collaborazione con tante associazioni, nazionali e locali e il sostegno dei main sponsor Conad e Castagneto Banca 1910. Anche in questa edizione una parte del ricavato sarà donato per finalità benefiche.

L'orchestra Vivace “Città di Grosseto giovani” sarà diretta dal maestro Massimo Merone. Direttore d’orchestra, di coro e violinista, ha studiato al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato alla Scuola di Musica di Fiesole, all’Accademia musicale Chigiana di Siena e alla Scuola di musica internazionale del Trio di Trieste. Nel 2014 ha conseguito il diploma di secondo livello in violino barocco al Conservatorio “Maderna” di Cesena e il diploma per direttori di coro alla Scuola internazionale per direttori di coro della Fondazione “Guido d’Arezzo”. Collabora con alcuni tra i più importanti gruppi barocchi, tra i quali gli Auser Musici, l’Europa Galante, i Barocchisti e Musica perduta. Dirige varie formazioni sinfoniche come l’Orchestra sinfonica di Sanremo, l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, la Florence Symphonietta, l’orchestra “Oida” di Arezzo e l’orchestra “D’Arezzo”. È il direttore principale dell’orchestra giovanile “Vivace” sin dalla sua fondazione.

Beatrice Cori si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio “Santa Cecilia di Roma” sotto la guida di Antonella Ceravolo e ha poi conseguito con lode e menzione d'onore i diplomi di II livello in Musica da camera e in Pianoforte. Frequenta il corso di perfezionamento con Andrea Lucchesini alla Scuola di musica di Fiesole e con Roberto Plano all’Accademia di musica di Pinerolo, si dedica all’approfondimento della musica contemporanea con Francesco Prode e frequenta il Master di II livello in Interpretazione della musica contemporanea al Conservatorio Santa Cecilia. Ha ottenuto importanti risultati in concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui il primo premio al Concorso pianistico internazionale “Città di Spoleto”, al Paris international music competition e all'Italy international music competition. Si è esibita in concerto da solista e in formazione cameristiche in Italia e all’estero, è stata scelta come solista dal direttore dell’Oregon Music Festival, Zvonimir Hacko, e nel 2021 è stata selezionata tra i migliori allievi dei conservatori italiani. È stata ospite del programma “Uno Mattina” su Rai1.

Beatrice De Maria è nata in una famiglia di musicisti e si è avvicinata al pianoforte sin da piccola, prendendo le prime lezioni dalla madre. A 10 anni è entrata a far parte della Scuola di musica di Fiesole – dove ha vinto tre borse di studio – nella classe di Enrico Stellini, che l'ha accompagnata fino al diploma. Ha vinto il suo primo concorso a soli 6 anni e in seguito si è affermata in altri prestigiosi concorsi nazionali e internazionali tra i quali il Concorso “Riviera etrusca” di Piombino, il Concorso internazionale “Premio Crescendo” di Firenze e il Concorso internazionale “Città di Padova”. Ha potuto beneficiare del sostegno della grande pianista Maria Tipo e nel 2020 è stata ammessa al corso di perfezionamento di Andrea Lucchesini ed è stata selezionata da Alexander Lonquich per seguire le sue lezioni nell’ambito del progetto “Solisti direttori” alla Scuola di musica di Fiesole. Quest’anno è stata ammessa alla prestigiosa “Hochschule für Musik” di Basilea per frequentare il master in pianoforte nella classe di Claudio Martinez Mehner.

Nelle foto: il direttore d'orchestra Massimo Merone e le due pianiste soliste Beatrice Cori e Beatrice De Maria