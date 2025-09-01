“La Voce dei Territori in Regione”. Con questo slogan parte la campagna elettorale di Mimmo Di Pietro

Livorno: Ascoltare per poi poter essere La voce dei Territori in Regione! Non promesse dall’alto, ma incontri veri con le realtà locali, tra la gente, grazie a un furgone che farà tappa nei comuni della costa livornese. Un viaggio che porterà temi, proposte e impegni concreti direttamente dove nascono i bisogni e le idee.

Ripartendo da Cecina, la città da cui è partita la sua esperienza politica e dove la lista civica Fuori dal Comune è oggi un pezzo dell'amministrazione cittadina ed un’associazione viva, che continua a promuovere iniziative politiche e sociali per la crescita della comunità.

“Ho scelto di raggiungere i territori – afferma Mimmo Di Pietro – perché solo ascoltando amministratori, associazioni e cittadini si possono trasformare le esigenze reali in proposte concrete. Il consigliere regionale deve essere il megafono delle comunità locali dentro il Consiglio Regionale. È tempo di ridurre le distanze con Firenze e costruire una Toscana che viaggi alla stessa velocità, senza aree di serie B”.



