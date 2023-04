“La vita mi prude”: presentazione del libro di Giacomo Mantiglioni

Mercoledì 12 aprile, alle ore 18, alla libreria QuandoBasta sarà presentata la raccolta di poesie edita da Effigi



Grosseto: “Le mie poesie hanno un nome e un cognome. Ciascuna viene da un’esperienza vissuta con persone che non nomino mai, per paura o per vergogna. Oggi trovo il coraggio di farlo”, comincia così il libro di Giacomo Mantiglioni, giovane grossetano e studente di Lettere alla Sapienza di Roma. Mercoledì 12 aprile, alle ore 18, alla libreria QuandoBasta l’autore presenterà, insieme ai professori Fabio Cicaloni ed Elena Festeggiato, la sua raccolta di poesie “La vita mi prude” edita da Effigi.





“Ho scritto questa breve raccolta – commenta l’autore Giacomo Mantiglioni – perché volevo mettere su carta una serie di esperienze e di sensazioni che ho vissuto in questi anni. Sono davvero felice che da un bisogno così strettamente personale, volto a fare ordine con il passato, sia scaturita la possibilità di pubblicare la raccolta. Per questo ci tengo a ringraziare Mario Papalini e la sua casa editrice”.

Il libro, impreziosito nella copertina da un’opera di Kandinskij, è composto da sei capitoli, ognuno riguardante un prurito diverso, come quello della vita, dell’amore o della malinconia. Oltre cento poesie, da leggere tutte d’un fiato, immersi nella quotidianità, nelle emozioni e nelle inquietudini di un ragazzo di ventitré anni, chiamato a rapportarsi e a vivere in una società sempre più complessa, articolata e dispersiva. Ciò nonostante, intorno alle difficoltà, alle fisiologiche domande che ci si possono porre quando si è così giovani, l’autore rivela sovente di credere in alcuni e precisi punti fermi, ai quali si aggrappa per crescere e realizzarsi.

“E provarono a spiegarti che cosa fosse la guerra nel periodo di carnevale. Ti dissero che le persone cattive lanciavano bombe dal cielo. E tu, ancora mascherato, rispondesti con una poesia: ‘Non potrebbero tirare i coriandoli?’”.