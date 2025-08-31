"La vita è un ballo": a Porto Santo Stefano un omaggio a Milly Carlucci e al suo show

In attesa della 20esima edizione di "Ballando con le Stelle", Artemare Club espone il libro della conduttrice, celebrando la danza come metafora della vita.

Porto Santo Stefano: L'attesa per la ventesima, storica edizione di “Ballando con le Stelle” si fa sentire anche all'Argentario. A partire da lunedì 1 settembre, Artemare Club celebra la passione per la danza esponendo presso la sua sede nel Corso di Porto Santo Stefano il libro di Milly Carlucci, “La vita è un ballo - ballando siamo tutti stelle”.

L'iniziativa vuole essere un omaggio alla celebre trasmissione Rai, che tornerà in onda da sabato 27 settembre, e al messaggio racchiuso nel volume. Il libro, come sottolinea il club, racconta il ballo come sinonimo di vita e amore, una medicina per il corpo e per l'anima, capace di regalare libertà e fantasia. Un vero e proprio passaporto per viaggiare nel mondo e dentro sé stessi, ritrovando quella magia che lo show televisivo porta ogni anno nelle case degli italiani.

Per chi volesse immergersi nella lettura, il libro è acquistabile nella vicina libreria Riva di Carta di Francesco Palombo.

Con questa esposizione, Artemare Club rinnova il suo legame con il programma, sperando di "riavere il privilegio di assistere alla prima serata a Roma", e invita tutta la Maremma a seguire la nuova edizione. L'associazione chiude con una citazione quanto mai azzeccata di Voltaire: “Lasciateci leggere e danzare, due divertimenti che non potranno mai fare male al mondo!”.



