La Virtus Amiata si aggiudica con pieno merito la Coppa Provinciale Figc di Terza categoria

Campagnatico: Grande successo ieri sera Campagnatico della finale della Coppa Provinciale Figc di Terza Categoria, valevole anche per il 3’ Memorial Umberto Baldelli e Paolo Santamaria, che davanti a un numeroso e corretto pubblico, in maggioranza amiatino, hanno riempito il “civettuolo” e accogliente impianto sportivo M.Galli, dove la Virtus Amiata ha battuto 2-1 l’Atletico Grosseto (campione in carica) al termine di una bella e combattuta partita e diretta molto bene dalla terna arbitrale della Sezione di Piombino.



Presente al completo la Delegazione Provinciale della Figc con il Delegato Agide Rossi, il suo vice Fabio Machetti oltre ad altri componenti che al termine hanno effettuato le premiazioni alla terna arbitrale e alle due squadre finaliste.

La Virtus Amiata ha avuto la meglio sugli avversari grazie a un primo tempo ben giocato e chiuso in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Moscarini su calcio di rigore e Falasca.

Nella ripresa subito in apertura grossa occasione per i grossetani per riaprire la gara, ma al secondo minuto falliscono un calcio di rigore sparando alle stelle, ma più avanti, approfittando di un leggero calo degli amiatini, l’Atletico Grosseto ritrova fiducia portandosi spesso dalle parti del portiere avversario e al 28’ il direttore di gara concede un altro penalty sacrosanto ai grossetani, questa volta va sul dischetto Ionut e accorcia le distanze. Ultimo quarto d’ora di gioco con le due squadre, pur stremate, danno fondo a tutte le energie rimanenti ma non succede più nulla e la Virtus Amiata di mister Nicola Pedone, vince con merito la Coppa Provinciale di Terza Categoria per il tripudio dei suoi “rumorosi” sostenitori che con trombe e bandiere festeggiano i propri beniamini.

Perfetta l’organizzazione della finale con la presenza quasi al completo della Delegazione Provinciale Figc e dei massimi dirigenti del Campagnatico con il suo presidente Paolo Volpe, degni padroni di casa, che hanno reso l’impianto sportivo molto accogliente e con un terreno di gioco degno di una finale.

Tabellino della partita; Atletico Grosseto- Virtus Amiata 1-2.

Atletico Maremma; Tarantino, Bangaura, Ionut, Pitel, Piccioni, Hoxha, Spuma, Marocco, Smajli, Chiodi, Fioretti. A disposizione; Bianchi, Carania, Trinchini, Zlatov, Idrissi, Borracelli, El Maizi, Casillo, Korreshi. Allenatore Claudio Di Resta.

Virtus Amiata; Badini, Marzocchi, Felloni, Falasca, Moscarini, Pasquini, Panfi, Giuliacci, Ciribello, Vacchiano, Vartolo. A disposizione; Duchi, Tiberi, Zynda, Bargagli, Piacentini, Luli, Magnani, Secu, Marino. Allenatore, Nicola Pedone.

La terna tutta di Piombino; Arbitro, Leonardo Angelo Puterio, assistenti Lorenzo Calise e Simone Ferrara. (terna tutta di Piombino).