La Vespucci fa tappa a Livorno: Grande Festa per l'Addio al Tour Mondiale tra Storia, Cultura e Solidarietà

Il "veliero più bello del mondo" saluta la Toscana con un ricco programma di eventi, concerti, aviolanci e iniziative sociali, prima di concludere il suo lungo viaggio a Genova. Un'occasione imperdibile per scoprire il simbolo dell'eccellenza italiana.

Livorno: Inizia il conto alla rovescia per la conclusione del Tour Mondiale Vespucci 2023-2025 che si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Marina Militare.

Nave Amerigo Vespucci, ora impegnata nel Tour Mediterraneo, farà sosta a Livorno (presso il Molo Capitaneria), 17ª e penultima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci, dal 4 all’8 giugno. Nave Amerigo Vespucci arriverà a Livorno nelle prime ore della mattina di mercoledì 4 giugno e ripartirà domenica 8 giugno in mattinata accompagnata da un corteo storico con gonfaloni della Repubblica Marinara di Pisa e dal saluto delle associazioni remiere.

Al suo arrivo Nave Amerigo Vespucci sarà accolta dalla cerimonia di benvenuto alla quale prenderanno parte le autorità civili e militari. Ad accompagnare l’arrivo della Nave Scuola della Marina Militare ci saranno anche la Banda della Brigata Folgore e la Fanfara dell’Accademia Navale che, nel corso della sosta di Nave Vespucci a Livorno, si esibiranno anche a favore del pubblico. Nel corso della sosta si esibirà anche la Fanfara della Scuola dei Marescialli e Brigadieri.

Nel corso della sosta i visitatori potranno ammirare anche da due aviolanci: nella mattinata del 6 giugno (tra le ore 11:30 e le ore 11:45) si lanceranno i paracadutisti del Reparto Attività Sportive dell’Esercito mentre nel pomeriggio (tra le ore 17:00 e le ore 18:00) i paracadutisti del Reggimento Tuscania.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del Tour Mondiale che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

Tante sono le attività in programma nel corso della sosta di Nave Amerigo Vespucci a partire dagli screening ecografici gratuiti, giovedì 5 giugno dalle 9 alle 19, a cura dei medici della Marina Militare e civili grazie alle postazioni realizzate in banchina in prossimità di Nave Amerigo Vespucci.

Sottobordo, al Molo Capitaneria, venerdì 6 giugno alle ore 20, si terrà il concerto lirico sinfonico “Mascagni al calasole” in omaggio alla nave scuola della Marina Militare.

Saranno protagoniste a Livorno anche le auto storiche: sabato 7 giugno alle ore 10:30, a bordo di Nave Amerigo Vespucci, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 della “1000 miglia” (in programma dal 17 al 21 giugno) accompagnata da una rappresentanza di auto d’epoca sottobordo; mentre nel corso di tutta la sosta i visitatori potranno ammirare in banchina un’esposizione d’auto d’epoca di valore storico a cura del Topolino Club.

Anche nel corso della tappa livornese sarà presente il Ministero per le disabilità con due appuntamenti ai quali parteciperà anche il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli: un concerto a cura di alcune band musicali inclusive e la serata in onore dell’Equipaggio di Nave Vespucci con un menù realizzato dalle persone con disabilità.

Nel corso della sosta sarà allestita l’esposizione “Cavalieri per mare. La Marina stefaniana in età moderna” realizzata con la collaborazione dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e dell’Archivio di Stato di Pisa, che metterà in mostra una selezione di oggetti e documenti d’archivio rari, alcuni dei quali mai esposti al pubblico.

Durante i giorni di visite a Nave Vespucci, un gruppo di figuranti in abiti storici intratterrà i visitatori in attesa di salire a bordo raccontando la storia del Vespucci e della città di Livorno.

A Livorno giungerà a conclusione il programma delle attività curate dalla Fondazione Francesca Rava insieme alla Marina Militare a favore dei giovani provenienti da situazioni e contesti di fragilità economica e familiare che ha accompagnato il Tour Vespucci nelle principali tappe.

A bordo di Nave Amerigo Vespucci, verrà presentato il volume “Nave Scuola Amerigo Vespucci – Orgoglio Italiano”, un’opera editoriale in collaborazione con Marina Militare su concessione di Difesa Servizi S.p.A.

Coloro che hanno effettuato la prenotazione sul sito www.tourvespucci.it potranno salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare esibendo il QR code rilasciato in fase prenotazione.

Tutti gli ultimi aggiornamenti e novità sul Tour Mediterraneo Vespucci saranno comunicati sul sito internetwww.tourvespucci.it e i profili social Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Youtube, X.





