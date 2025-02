La Vespa protagonista di un weekend speciale ad Aurelia Antica Shopping Center

Un fine settimana all'insegna della passione per le due ruote più iconiche d'Italia: sabato 15 e domenica 16 febbraio, Aurelia Antica Shopping Center ospiterà un evento imperdibile dedicato alla Vespa.

Grosseto: Per due intere giornate, la galleria del centro commerciale di Grosseto sarà animata da un'esposizione straordinaria di Vespe di ogni epoca e modello, grazie alla partecipazione dei soci del Vespa Club Grosseto. L'iniziativa rinnova un appuntamento ormai tradizionale per il centro commerciale, che anche nel 2025 celebra questo simbolo intramontabile del design e della mobilità italiana.

I visitatori avranno l'opportunità di ammirare da vicino esemplari unici, perfettamente restaurati e conservati. Saranno inoltre presenti modelli storici e recenti, arricchiti da allestimenti speciali, colori e accessori che ne esaltano l'unicità e il carattere distintivo.

Oltre all'esposizione, l'evento offrirà anche l'opportunità di entrare a far parte della grande famiglia del Vespa Club Grosseto. I possessori di una Vespa potranno infatti iscriversi o rinnovare la propria adesione direttamente presso lo stand del Club, allestito nella piazzetta centrale del centro commerciale.

Durante il fine settimana, i membri del Club saranno a disposizione del pubblico per raccontare la storia e le curiosità legate ai modelli in esposizione, condividendo aneddoti e informazioni su questa leggenda su due ruote che ha segnato intere generazioni di italiani.

L'evento al Centro Commerciale Aurelia Antica rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati e per tutti coloro che desiderano immergersi nell'atmosfera unica che solo la Vespa sa regalare. Un simbolo di libertà, stile e tradizione che continua a far sognare, ieri come oggi.