“La vera storia dell'Acquedotto del Fiora”: Corrado Giusti presenta il suo libro ad Orbetello

Orbetello: Sabato 3 maggio, alle 17:30 presso l'Auditorium comunale di Piazza Giovanni Paolo II ad Orbetello, Corrado Giusti presenta il suo libro “La vera storia dell'Acquedotto del Fiora”. L'incontro è organizzato dall'associazione Storico Culturale Duca d'Arcos di Orbetello-Monte Argentario.

«Quella dell’Acquedotto del Fiora – dice l'autore nella prefazione del libro - è una storia che pochissimi conoscono. Nell’anno 2001, su indicazione del grande Giuliano Catoni, Professore emerito di Archivistica presso l’Università degli Studi di Siena, mi recai all’Archivio di Stato di Grosseto per studiare le carte di un fondo archivistico fino ad allora inesplorato, quello del Consorzio per l’Acquedotto del Fiora; ho inventariato per primo tale fondo, ho ricostruito la storia di questo importantissimo Ente e ho narrato, a grandi linee, quello che è successo dopo il suo scioglimento. Dalle carte che ho esaminato e studiato a fondo emergerebbe una realtà diversa da quella che ci viene raccontata oggi».

Corrado Giusti, nato a Grosseto, ha conseguito la laurea magistrale in Lettere indirizzo storico presso l’Università degli Studi di Siena. Ha pubblicato i libri “L’archivio del Consorzio per l’Acquedotto del Fiora (1938-1958)”, Innocenti, Grosseto, 2005; “Il referendum istituzionale del 2-3 giugno 1946”, Athenaeum, Grosseto, 2005; “La vera storia dell’Acquedotto del Fiora”, Athenaeum, Grosseto, 2025; assieme a Massimiliano Gini, Oreste Torre e Sonia Trampetti ha pubblicato il libro elettronico “Il processo di costruzione dell’Osservatorio Turistico di Destinazione di Santa Fiora”, Regione Toscana, Firenze, 2012. Sul sito internazionale Academia.edu ha pubblicato numerosi articoli sulla letteratura italiana, sulla lingua italiana e sulla storia italiana. È stato docente di italiano, storia, educazione civica e geografia nelle scuole secondarie statali di primo grado.