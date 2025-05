Sport La vela giovanile protagonista a Follonica: al via la II Tappa del Trofeo Kinder Joy of Moving – Optimist 8 maggio 2025

Follonica: "Siamo orgogliosi di annunciare che la Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica ospiterà, dal 9 all'11 maggio, la II Tappa del Trofeo Kinder Joy of Moving – Optimist, uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale della vela giovanile. Saranno 429 i giovani atleti impegnati nelle acque del nostro Golfo, provenienti da tutta Italia, suddivisi nelle categorie Juniores e Cadetti, accompagnati da 86 tecnici e supervisionati da 16 ufficiali di regata. Un evento di grande rilievo non solo sportivo, ma anche educativo, che promuove i valori del rispetto, della responsabilità e della sostenibilità ambientale. “È per noi motivo di grande soddisfazione poter accogliere una manifestazione di tale portata”, dichiara il Presidente Fausto Meciani. “Il Trofeo Kinder rappresenta un momento importante di crescita e confronto per tantissimi giovani velisti e per le loro famiglie, e siamo certi che troveranno a Follonica un contesto accogliente, organizzato e profondamente legato al mare”. L'evento sarà un'occasione speciale per valorizzare il lavoro dei nostri volontari, la dedizione degli allenatori e il percorso sportivo dei nostri giovani atleti. Siamo pronti ad accogliere tutti con entusiasmo e professionalità, certi che sarà una festa della serata da ricordare", termina la nota Lni Follonica. Per tutti gli aggiornamenti sull'evento, invitiamo a consultare il sito ufficiale dell'AICO – Associazione Italiana Classe Optimist: www.optimist-it.com Seguici



