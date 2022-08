La Vela fiore all'occhiello di Follonica

Follonica: I Mondiali RS Games di Weymouth, Portland (UK) vedono il Club Nautico Follonica portare a casa l’oro nella categoria Family e altri piazzamenti di tutto rispetto: 6°, 13° e 14° posto assoluto in flotta oro e 12° e 35° assoluto in flotta argento. Adesso, all’orizzonte, si affacciano gli Europei in Repubblica Ceca, mentre nel 2023 sarà proprio Follonica ad ospitare i prossimi Mondiali RS Feva, ai quali collaboreranno i due circoli cittadini, il Cala Violina e la Lni



Gli equipaggi del Club Nautico Follonica hanno reso onore alla loro città nella baia di Portland, dove si sono sfidati per cinque giorni (due di qualificazioni e tre di gara) con oltre 180 avversari agguerritissimi per disputare il titolo del Mondiale RS Games Classe RS Feva. Adesso, all’orizzonte, si affacciano gli Europei in Repubblica Ceca, mentre nel 2023 sarà proprio Follonica ad ospitare i prossimi Mondiali RS Feva, ai quali collaboreranno i due club cittadini, il Cnf e la Lni di Pratoranieri.

La manifestazione si terrà nella seconda metà di luglio, indicativamente dal 24 al 28 luglio e vedrà la partecipazione di circa 250 imbarcazioni con 500 concorrenti ed un numero di accompagnatori. Lo stesso campionato è stato organizzato alla Lega Navale nel luglio del 2019 e ha visto il maggior numero di partecipanti di tutti i campionati mondiali di questa classe fatti fino ad oggi, con la partecipazione di 200 imbarcazioni e la presenza di 23 nazioni incluse la Cina, la Nuova Zelanda, l'Australia e gli Usa.

Nelle due giornate di qualificazioni ai Mondiali RS Games di Weymouth, l’equipaggio Bicocchi-Scarpellini e Del Bimbo-Del Bimbo si sono fronteggiati alternandosi nelle prime tre posizioni seguiti a poca distanza dall’equipaggio Gesi-Simoni e, a qualche lunghezza, dai bravissimi Malinverno-Ontani e Bocciardi-Bocciardi. Bicocchi-Scarpellini si sono qualificati nella flotta Oro con un 3° posto assoluto (ex aequo) seguiti dai fratelli Del Bimbo 5° assoluti (ex aequo) e da Gesi-Simoni al 21° posto.

Ginevra Malinverno ed il suo prodiere Tommaso Ontani si sono invece guadagnati l’ingresso in flotta Argento con un 50° posto assoluto affiancati dai gemelli Bocciardi al 63°. Risultati di tutto rispetto, se pensiamo che gli equipaggi partecipanti erano ben 187, provenienti da 13 Paesi. Il primo e secondo giorno di gara ha visto le atlete e gli atleti follonichesi confrontarsi con un vento piuttosto sostenuto e rafficato, che ha dato filo da torcere anche ai velisti esteri, più avvezzi a condizioni simili, con numerose scuffie sul lato di lasco.

Il vento a 16 nodi ha comunque premiato l'equipaggio follonichese più pesante, quello di Cosimo e Bianca Del Bimbo, che è riuscito a piazzare anche un preziosissimo 1° e 2° posto, così come Giuseppe Bicocchi e Leonardo Scarpellini con un 4° e due 5° (anche se penalizzato in gara 4 per partenza fuori allineamento), poco dietro Gabriele Gesi e Davide Simoni che risalgono la classifica dal 21° al 14° posto. Nella flotta Argento, Ginevra Malinverno e Tommaso Ontani centrano un 4° posto in gara 5 facendoli balzare fino al 12° posto assoluto della loro batteria, mentre si registra un ottimo risultato anche per Alberto e Jacopo Bocciardi che si mantengono nella metà alta della classifica per tutte le 8 regate portando a casa un buon 35° posto.

Con i risultati delle 2 prove di mercoledì 27 si chiudono i giochi, e Cosimo e Bianca Del Bimbo portano nel Golfo il 6° posto assoluto, il 1° come equipaggio family ed il 1° posto tra gli equipaggi italiani. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente del Club Nautico Follonica, Barbara Lovatelli Bicocchi: «Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti dai nostri ragazzi – ha detto – frutto di un impegno e di una dedizione che li ha visti allenarsi molto intensamente in particolar modo negli ultimi mesi, in preparazione a questo grande evento. Un grande merito va al coach Massimo Leporatti, che ha saputo affinare i talenti dei singoli equipaggi rendendoli un team capace di importanti risultati di squadra».

«Recentemente si è concluso il Campionato mondiale RS Feva a Weymouth in Inghilterra dove hanno partecipato 185 imbarcazioni e dove i ragazzi del Cnf hanno ottenuto ottimi risultati portando il nome di Follonica ai massimi livelli – dice Bruno Tamburini, presidente della Lega Navale di Follonica – personalmente ne sono particolarmente fiero in quanto da alcuni mesi faccio parte del Consiglio Italiano di questa classe velica e ovviamente ci auguriamo tutti che alla prossima manifestazione si ripetano questi risultati, magari migliorandoli, con la partecipazione oltre che dei ragazzi del Cnf anche dei nuovi atleti che stiamo curando alla Lega Navale».

Massimo Leporatti, coach del Team Agonismo del CNF, esprime la propria soddisfazione: «Sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto in questi mesi – dice – un periodo intenso, considerato il poco tempo a disposizione. Abbiamo cercato di curare la preparazione atletica e strategica, ma anche quella che psicologica che, in alcuni contesti, può davvero fare la differenza in termini di concentrazione e performance. Un lavoro costante che stiamo proseguendo per cercare di affinare le capacità dei ragazzi e migliorare il loro approccio in gara, un approccio che ha visto i team più blasonati (New Zealand e Great Britain) fare i complimenti ai nostri atleti e al coaching».

«Il nostro compito – ha continuato la presidente Bicocchi – è proprio questo: quello di trasmettere i valori dello sport. Come Consiglio Direttivo del Circolo abbiamo deciso di investire risorse – non solo economiche – in questa avventura, ed ogni volta che scorgiamo nei volti dei ragazzi l’entusiasmo, ci sentiamo ampiamente ripagati dei nostri sforzi. Vogliamo ringraziare – ha poi concluso – i nostri sponsor, che, con il loro contributo economico, hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto, consentendoci di arrivare sin qui. Un particolare ringraziamento anche alle famiglie dei ragazzi che con il loro supporto ai ragazzi, dimostrano di credere nei valori dello sport». Giovedì 18 agosto alle 12 il sindaco di Follonica Andrea Benini consegnerà dei riconoscimenti alle ragazze e ai ragazzi vincitori.