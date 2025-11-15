La Valdichiana dice no!

I dieci Comuni della Valdichiana Senese uniti contro la violenza di genere

Valdichiana: Oltre trenta appuntamenti tra incontri, spettacoli, corsi e momenti di riflessione nei dieci Comuni della Valdichiana Senese per dire no alla violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto. Tra gli appuntamenti anche il nuovo progetto “Relazioni che nutrono”, percorso di educazione affettiva e relazionale per la prevenzione della violenza contro le donne promosso dal Centro Pari Opportunità.

Anche nel 2025 i dieci Comuni della Valdichiana Senese si uniscono per dire NO alla violenza di genere, rinnovando il proprio impegno con iniziative condivise e momenti di riflessione che coinvolgeranno l’intero territorio in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una giornata simbolo, che ancora una volta diventa occasione per costruire percorsi di sensibilizzazione, educazione e partecipazione diffusi durante tutto l’anno.

In questa prospettiva nasce il progetto “Relazioni che nutrono - Educazione affettiva e relazionale per la prevenzione della violenza di genere”, promosso dal Centro Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e realizzato da ERA APS (Empathy Really Action) in collaborazione con l’Associazione Amica Donna, presente a tutti gli appuntamenti. Il progetto intende promuovere una cultura dell’affettività consapevole e del rispetto reciproco come forma primaria di prevenzione della violenza, attraverso un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza e condotti da psicologi professionisti.

Gli appuntamenti si terranno in tutti i Comuni della Valdichiana Senese: Sinalunga (mercoledì 19 novembre, ore 18:00, Sala Polivalente di Bettolle); Trequanda (martedì 25 novembre, ore 21:30, Sala Polivalente “Dario Dino Galluzzi”); Cetona (venerdì 5 dicembre, ore 18:00, Sala Musica del Palazzo Comunale); San Casciano dei Bagni (martedì 9 dicembre, ore 21:30, Teatro dei Georgofili Accalorati); Pienza (venerdì 12 dicembre, ore 21:30, Sala del Consiglio Comunale); Torrita di Siena (giovedì 11 dicembre, ore 18:00, Casa della Cultura); Sarteano (mercoledì 17 dicembre, ore 18:00, Sala del Comune); Montepulciano (venerdì 19 dicembre, ore 21:30, Sala Ex Macelli); Chianciano Terme (venerdì 19 dicembre, ore 18:00, Teatro Caos); Chiusi (martedì 23 dicembre, ore 18:00, Spazio Giovani Culsans).

Accanto al nuovo percorso educativo, dal 14 novembre al 7 dicembre il territorio sarà attraversato da una fitta rete di appuntamenti, realizzati in collaborazione con associazioni, scuole, compagnie teatrali e centri civici. Il programma prenderà il via venerdì 14 novembre a Torrita di Siena, dalle ore 10:00 alle 12:00, con il progetto “Ricette del dialogo interculturale”, cinque incontri pensati per favorire l’incontro tra donne e superare barriere linguistiche e culturali, in collaborazione con Auser Torrita di Siena e Associazione Pubblica Assistenza.

Sabato 15 novembre alle ore 17:30 a Chianciano Terme, l’associazione Non una di meno proporrà “Donne e parole – Omaggio a Michela Murgia” presso il Teatro Caos.

Venerdì 21 novembre alle ore 21:15 a Torrita di Siena si terrà il talk show “Ne parliamo a teatro: NON CHIAMIAMOLO AMORE!”, coordinato da Laura Ruocco, con la partecipazione del sindaco delegato Manolo Garosi, del Procuratore Capo Andrea Boni, di Assunta Bigelli (Amica Donna), Enza De Fusco (Soroptimist), Loredana Scaramella, Alexandro Fortunato dell’Università La Sapienza e con la collaborazione del Gruppo Teatro Giovani di Torrita.

Sabato 22 novembre il calendario si farà ancora più intenso: alle ore 16:00 a Pienza, nella Sala del Consiglio Comunale, l’incontro “Violenza e riscatto. La forza delle donne nella storia dell’arte”a cura di Ilaria Bichi Ruspoli; alle ore 17:30 a Cetona, lo spettacolo “Monoluoghi” della Compagnia Orto del Merlo nella Sala SS. Annunziata; e per tutta la giornata, dalle ore 9:00 alle 20:00, a San Casciano dei Bagni l’esposizione emozionale “La Forza delle Donne” presso il Centro Polivalente di Palazzone, aperta fino al 6 dicembre. La serata si chiuderà alle ore 21:00 a Sinalunga con “Dalla parte delle bambine”, riflessione teatrale e musicale presso la Sala Polivalente di Bettolle.





Domenica 23 novembre alle ore 17:30 a Cetona torna lo spettacolo “Monoluoghi” al Teatro dell’Istituto Maria Immacolata di Piazze, mentre alla stessa ora, a Sinalunga, la Compagnia “Insieme si può” porterà in scena “Animali si nasce, bestie si diventa” presso la Sala Polivalente di Bettolle, con il ricavato devoluto all’UNICEF.

Il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vedrà tutto il territorio della Valdichiana Senese impegnato in una serie di eventi simbolici e partecipati: a Torrita di Siena prenderanno il via due corsi di difesa personale riservati alle donne residenti o lavoratrici nel territorio - presso Officina Wellness Club (ogni martedì dalle 16:30 alle 17:30) e Libertas Judo (ogni venerdì dalle 21:15 alle 22:15, a partire dal 28 novembre); a Chiusi, dalle ore 10:00 alle 14:00, si terrà un corso pratico-teorico di difesa personale per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, in collaborazione con le scuole di Judo e Aikido Sakura Chiusi. Nel pomeriggio, alle ore 15:30, a Montepulciano, presso gli Ex Macelli, l’iniziativa “Violenza sulle donne: perché? Parliamone” promossa da SPI-CGIL e Auser; alle ore 17:30 a Chianciano Terme, la riapertura della “scala contro la violenza alle donne” con letture teatrali e musica del Duo Sonika in Piazza Gramsci; sempre alle 17:30 a Chiusi, la conferenza pubblica presso lo spazio giovani Culsans in collaborazione con gli studenti e l’Arma dei Carabinieri.

Nei giorni successivi, le attività proseguiranno con i corsi di difesa personale a Montepulciano(26 novembre e 3 dicembre alle ore 21:15 presso la palestra Top Gym), la presentazione dei dati dei Centri Antiviolenza Amica Donna il 27 novembre alle ore 17:30 a Chianciano Terme e l’incontro “Violenza sulle donne e territorio: dati ed esperienze” alle ore 18:00 a Sinalunga, con la partecipazione di amministratori, rappresentanti istituzionali e associazioni.

Il 28 novembre alle ore 21:00, doppio appuntamento con “Donne e Resistenza” a Sinalunga e “Pazze di libertà” a Sarteano.

Il 30 novembre, alle ore 21:00 Montepulciano, presso gli Ex Macelli, andrà in scena lo spettacolo “100donne”, parte del calendario e dei progetti di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura.

Sempre a Montepulciano il 5 dicembre, “Normalitatis - Storie di violenta normalità” e infine “AperiScena in mostra” a Chiusi, domenica 7 dicembre alle ore 18:30, evento benefico a favore dell’Associazione Amica Donna.

Come ogni anno, i centri storici dei dieci Comuni si tingeranno di rosso: palazzi, monumenti e fontane saranno illuminati come simbolo di un auspicabile futuro senza violenza di genere, mentre le biblioteche comunali proporranno letture e consultazioni dedicate. Sulle facciate dei Municipi torneranno i drappi e le scarpe rosse, insieme al “Posto occupato”, in memoria di tutte le donne a cui la violenza ha tolto la voce e la presenza.

Il progetto complessivo, coordinato dal Servizio Associato Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, vede la collaborazione delle delegate comunali alle Pari Opportunità, delle associazioni del territorio e di Amica Donna, e conferma la volontà di proseguire un percorso collettivo di sensibilizzazione, educazione e responsabilità civile contro ogni forma di abuso e discriminazione.



