La UIL FPL Toscana esprime profondo cordoglio per il tragico incidente sulla A1 tra Valdarno e Arezzo

La UIL FPL Toscana esprime il proprio profondo cordoglio per il tragico incidente sulla A1 tra Valdarno e Arezzo, che ha colpito i volontari del 118 della Misericordia di Terranova Bracciolini.

Grosseto: Siamo vicini, con commozione e rispetto, alle famiglie coinvolte, ai colleghi e a tutta la grande comunità del volontariato toscano, duramente provata da questa tragedia.

Un dramma che colpisce nel profondo chi, ogni giorno, si mette al servizio degli altri con dedizione, generosità e spirito di solidarietà. A loro va il nostro pensiero, il nostro abbraccio e il nostro più sincero ringraziamento.

In momenti come questi, tutta la Uil Fpl Toscana si stringe attorno ai familiari delle vittime, agli operatori e ai volontari che condividono il dolore per una perdita così ingiusta e inaccettabile.