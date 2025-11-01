"La Tuscia e la Storia" parte da Bassano in Teverina

Viterbo: L'orgoglio culturale, quello di appartenenza alla propria cultura, passa attraverso la conoscenza della storia e del ruolo che il nostro paese, città o borgo ha giocato negli equilibri europei e poi mondiali.

La TUSCIA E LA STORIA 2025, è la prima serie di conferenze dedicate a questo tema. Al termine degli incontri in Tuscia verrà presentato un libro, e un ebook con gli stessi contenuti, per un'offerta turistica sempre più ricca e geolocalizzata.

Tuscia in Fiore ETS, in partnership con la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo, presenta le prime cinque coppie di relatori e borghi:

Sabato 01 Novembre 2025 ore 18:00 - Bassano in Teverina con Urbano Rosati

Bassano in Teverina con Urbano Rosati Sabato 8 Novembre 2025 ore 18:00 - Civita Castellana con Luca Panichelli

Civita Castellana con Luca Panichelli Sabato 15 Novembre 2025 ore 18:00 - Latera con Luigi Fioriti

Latera con Luigi Fioriti Sabato 22 Novembre 2025 ore 18:00 - Vetralla con Getulio Cenci

Vetralla con Getulio Cenci Sabato 29 Novembre 2025 ore 18:00 - Viterbo con Luciano Proietti

Ingresso libero.