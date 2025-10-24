“La tua voce conta”: Cna Impresa Donna Grosseto fa tappa a Orbetello

Grosseto: Le artigiane e le imprenditrici di Cna Impresa Donna si incontrano giovedì 30 ottobre a Orbetello. Prosegue, infatti, il ciclo di appuntamenti sui territori “La tua voce conta”, una vera e propria campagna di ascolto per capire le esigenze delle donne lavoratrici, confrontarsi con le istituzioni e individuare i temi di lavoro per i prossimi mesi

L’appuntamento è quindi alle ore 16:00 nella sala della parrocchia di Sant’Antonio, in via Dante 21, a ingresso libero.

“Con queste riunioni – spiega Paola Checcacci, presidente di Cna Impresa Donna Grosseto – vogliamo ascoltare i territori: capire quali sono le problematiche e i bisogni che artigiane, imprenditrici, libere professioniste incontrano nello svolgimento quotidiano della loro attività e poter progettare interventi, individuare temi da approfondire e dare strumenti davvero utili per la crescita del tessuto economico e sociale della provincia di Grosseto. Quello che abbiamo scelto per gli incontri ‘La tua voce conta’ non è uno slogan vuoto ma un nostro obiettivo: ascoltare e fare tesoro delle voci, di tutte e tutti, che in una realtà complessa come la nostra possono essere anche molto diversi da zona a zona”.

Gli incontri messi in campo da Cna Impresa Donna proseguiranno il 5 novembre a Pitigliano, il 20 novembre a Massa Marittima, il 25 novembre – in una data simbolica come la Giornata contro la violenza sulle donne – a Castiglione della Pescaia, per concludersi il 9 dicembre a Grosseto.

Intanto, continua anche la programmazione delle attività pubbliche di approfondimento promosse da Impresa Donna: venerdì 14 novembre, la giornalista del Sole 24 Ore, Debora Rosciani, tornerà a Grosseto per parlare di previdenza e presentare il suo libro, scritto a quattro mani con il collega Mauro Meazza, “Investire perché” (ed. Il Sole 24 Ore).

Per informazioni: www.cnagrosseto.it - impresadonna@cna-gr.it