La trilogia di Mauro Mazzolai a San Martino sul Fiora

Manciano: L’Assessorato alla Cultura del Comune di Manciano organizza l’evento “La Trilogia di Mauro Mazzolai”, che si terrà domenica 15 giugno alle ore 18.30 a San Martino sul Fiora (ingresso gratuito).

Durante l’incontro l’autore Mauro Mazzolai presenterà i suoi tre volumi “‘68… e dintorni”, “L’amore… infranto” e “Il piacere… di curare”, una trilogia che affronta temi attuali e profondi come il bullismo, le relazioni difficili e la sanità, mettendo a confronto due epoche: gli anni ’70/’80 e i nostri giorni. Sarà presente anche l’editore Cesare Moroni, che accompagnerà l’autore nella presentazione e nel dialogo con il pubblico.

«Siamo felici di ospitare Mauro Mazzolai – dichiara il consigliere comunale con delega alla Cultura, Matteo Bartolini – per questo evento che unisce riflessione, memoria e impegno civile. Un sentito ringraziamento va alla Pro Loco di San Martino sul Fiora per la collaborazione e per l’organizzazione dell’apericena che seguirà l’evento».