La trasmissione “Linea Verde Life” a Grosseto entra nei laboratori dell’Università di Siena

Nella prossima puntata: come dagli scarti nascono nuovi prodotti. Sabato 17 febbraio ore 12.25 su Rai 1

Grosseto: Elisa Isoardi e Monica Caradonna, conduttrici di "Linea Verde Life", programma di RaiUno, sabato 17 febbraio alle ore 12.25 ci porteranno dentro ai laboratori dell’Università di Siena a Grosseto per raccontare la ricerca universitaria. Saranno tanti i temi trattati nel corso della puntata alla scoperta di Grosseto, dove l’Ateneo tiene corsi di studio e sviluppa ricerca presso la sede della Fondazione Polo Universitario Grossetano. La puntata metterà anche in luce le attività svolte dal gruppo di ricerca coordinato dalle professoresse Annalisa Santucci e Ottavia Spiga del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia e all’interno del “Centro della Scienza e della Tecnica” laboratorio congiunto dell’Università di Siena con la Fondazione Polo Universitario Grossetano, con sede in via Ginori, diretto dal Dottor Giacomo Spinsanti.

Durante il servizio verrà spiegata l’attività di ricerca svolta dallo spin-off di bioeconomia SienaBioActive, che grazie ad un approccio combinato e multidisciplinare utilizza scarti e rifiuti di produzioni agricole, forestali e marine, per ottenere prodotti bioattivi e nuovi biomateriali, in un’ottica di circolarità, oltre che l’attività di disseminazione scientifica sul tema fatto con le scuole del territorio. Appuntamento quindi su RaiUno sabato prossimo alle ore 12.25.