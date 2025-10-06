La Toscana si illumina di verde per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

Grosseto: La Toscana si illumina di verde in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, grazie al Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, che ha aderito alle iniziative promosse a livello nazionale. Non solo i luoghi simbolo e storici di Firenze, Pisa, Lucca e Grosseto e di tante altre città Toscane e Italiane si accenderanno di verde, ma tutto il territorio regionale sarà coinvolto in numerose attività a sostegno della causa, tra eventi culturali, incontri pubblici, marce, spettacoli e momenti di confronto.

Il tema scelto per l’edizione 2025 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH), che dal 1992 promuove questa giornata a livello internazionale, è di stringente attualità: “Salute mentale e accesso ai servizi in situazioni di catastrofi ed emergenze”. In un mondo segnato da conflitti, migrazioni forzate e disastri ambientali, garantire supporto psicologico e psichiatrico tempestivo è una sfida globale e prioritaria.

«La salute mentale è un bene comune, fondamentale per costruire una società accogliente, giusta e solidale – sottolinea Galileo Guidi, presidente del Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale –. In questa giornata vogliamo ribadire che nessuno deve essere lasciato indietro: combattere stigma e garantire accesso ai servizi significa proteggere diritti umani, dignità e futuro delle comunità».

La Toscana si illumina di verde. Partito a livello regionale, il Coordinamento ha ideato e promosso il progetto nazionale “L’Italia s’illumina di verde”, anche la Toscana partecipa accendendo di speranza i suoi monumenti. A Firenze, il David di Michelangelo al Piazzale Michelangelo e le Porte Storiche si illumineranno di verde nelle serate del 9, 10 e 11 ottobre grazie all’iniziativa di Nuova Aurora e Progetto Itaca Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze. In programma anche la tradizionale arrampicata sulle Rampe del Poggi l’11 ottobre alle ore 18.

Molte altre città toscane parteciperanno illuminando piazze e luoghi simbolici: Lucca, Pisa, Grosseto, Livorno e molte altre.