La Toscana delle Professioni presenta il bilancio di cinque anni di lavoro

Firenze: Dai voucher per la formazione individuale di professioniste e professionisti alle misure per la conciliazione vita-lavoro, dal tavolo tematico sulla parità agli eventi culturali su discriminazioni e disuguaglianze di genere.

La Commissione regionale dei Soggetti Professionali presenta il Documento di fine mandato, che valorizza il lavoro svolto nel corso della presente legislatura. Un percorso di 5 anni durante i quali il confronto tra Regione Toscana e l’organo consultivo della giunta e del consiglio regionale della Toscana sui temi legati alle professioni intellettuali, presieduto dall’assessora Alessandra Nardini, ha generato misure concrete, iniziativa politica, attività di sensibilizzazione.

“È nostro dovere, soprattutto qui in Toscana, valorizzare l’opera e l’impegno di professioniste e professionisti che costituiscono un pezzo fondamentale del nostro tessuto economico e sociale. Una ricchezza di competenze che costituisce un patrimonio da preservare e potenziare attraverso politiche mirate e condivise”, ha sottolineato questa mattina il presidente Eugenio Giani in occasione della conferenza stampa di presentazione del documento a Palazzo Strozzi Sacrati, a cui hanno partecipato l’assessora al lavoro Alessandra Nardini e i vicepresidenti della Commissione Sandra Vannoni (vicepresidente per le professioni ordinistiche), e Franco Pagani (vicepresidente per le professioni non organizzate in ordini e collegi).

“Il confronto con gli ordini professionali, le associazioni di categoria e i singoli professionisti – ha concluso Giani - è una necessità strategica per una governance efficace. Le loro istanze, le loro proposte e la loro esperienza sul campo rappresentano elementi indispensabili per orientare le nostre scelte politiche verso soluzioni concrete e sostenibili”.

“Sono stati 5 anni di lavoro molto fecondi capaci di produrre non solo un confronto costruttivo ma anche interventi concreti per rispondere ai bisogni del mondo delle professioni”, ha rilevato l’assessora Nardini ricordando alcune delle azioni messe in campo nella legislatura. “Interventi che hanno visto l’impegno della Regione, anche attraverso i Fondi Europei, per oltre 8 milioni di euro”.

“La Commissione - ha spiegato Nardini - dimostrato di essere un luogo di confronto vitale in cui abbiamo sperimentato e realizzato un modello partecipativo di governo basato su ascolto, dialogo e co-progettazione”.

"In questi anni – ha osservato Sandra Vannoni, vicepresidente per le professioni ordinistiche - abbiamo costruito un modello di collaborazione istituzionale che ha dato voce alle professioniste e ai professionisti, ma le sfide aperte restano molte, a partire dalla sostenibilità economica delle giovani carriere e dalle difficoltà che ancora devono affrontare le libere professioniste sia come disparità economica che discriminazione di genere".

“Questo documento – ha sottolineato Franco Pagani, vicepresidente per le professioni non organizzate in ordini e collegi - non è una conclusione, ma una base su cui costruire. Riassume un percorso di ascolto e collaborazione tra istituzioni e mondo professionale, valorizzando la pluralità delle competenze, sia ordinistiche che non ordinistiche. È un riferimento utile per proseguire con politiche inclusive, capaci di riconoscere il ruolo strategico delle professioni nella coesione sociale e nello sviluppo regionale”.