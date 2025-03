La Toscana al centro del Mediterraneo: nasce un hub per l'innovazione

Firenze: Pisa e la Toscana si candidano a diventare sempre di più un punto di riferimento per l’innovazione nel Mediterraneo. Grazie a un finanziamento da 150mila euro previsto dal Consiglio regionale, tramite la legge 10/2025, e lo stanziamento di 500mila euro che la Giunta ha inserito in bilancio alla fine del 2024, prende infatti forma il progetto ‘Toscana nel Mediterraneo’, un’iniziativa volta a favorire lo scambio istituzionale, economico e culturale tra le regioni che si affacciano sul mare nostrum e a potenziare il ruolo della Toscana come uno dei principali hub europei dell’innovazione.

"Questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità per la nostra regione e per la costa toscana – spiega Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana – Vogliamo costruire ponti tra le realtà del Mediterraneo, promuovendo l’attrazione e l’accelerazione di start-up innovative. Pisa è stata grande nella sua storia quando ha saputo aprirsi al mondo e oggi, con le sue eccellenze universitarie e la sua vocazione tecnologica, può tornare ad essere il cuore pulsante dell'innovazione in tutto il Mediterraneo".

Il progetto prevede il finanziamento di eventi e sessioni di lavoro finalizzati al confronto tra istituzioni, imprese e giovani talenti e, grazie anche al coinvolgimento di Sviluppo Toscana S.p.A., saranno previste e organizzate attività di attrazione e networking tra le migliori realtà emergenti.

"Voglio ringraziare il presidente Giani che ha condiviso da subito la strategicità di questo progetto - aggiunge Mazzeo - e le risorse stanziate dalla Giunta hanno l’obiettivo di individuare la sede fisica del progetto proprio a Pisa, tramite la riconversione dei locali del Museo del Calcolo. Con ‘Toscana nel Mediterraneo’ vogliamo dare continuità all’esperienza di Casa Toscana a San Francisco, che ha portato la nostra regione a dialogare con le eccellenze della Silicon Valley. Vogliamo replicare quel modello anche qui, attirando alcune delle start-up più promettenti e innovative presenti nel Mediterraneo e facendo di Pisa e della Toscana una capitale dell’innovazione nel Mediterraneo e in Europa” ha concluso Mazzeo.

L’iniziativa sarà lanciata ufficialmente nei prossimi mesi con una serie di eventi e incontri che vedranno il coinvolgimento di imprese, università e istituzioni del Mediterraneo