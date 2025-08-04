La Torre vince la LV Giostra di Simone di Montisi

Il brutto tempo di domenica 3 agosto non ha fermato la LV Giostra di Simone a Montisi, che al termine della gara in notturna ha visto trionfare la contrada Torre con il cavaliere Niccolo Paffetti in sella a Yuma. Alla Torre va anche il premio miglior Tamburini e Sbandieratori, mentre il premio miglior corteo storico è andato alla contrada di San Martino.

Montalcino: Il brutto tempo di domenica 3 agosto non ha fermato la LV Giostra di Simone a Montisi. Spostata solo di qualche ora, la competizione di Montisi più attesa dell’anno si è svolta in maniera impeccabile a partire dalle 22:00 nel campo di gara di Montisi.

La lunga serata è iniziata alle 20:30 con il corteo storico che ha sfilato per le vie del borgo e alle 21:00 le quattro contrade - Castello, Piazza, San Martino e Torre, insieme a tutto il popolo contradaiolo, si sono ritrovate al campo di Gara per assistere all’esibizione del Gruppo Musici di Arezzo e alla gara degli Sbandieratori e Tamburini.

A vincere il premio come migliori Sbandieratori e Tamburini è stata la contrada Torre con Dante Casini e Alessio Cecco - sbandieratori e Luca Stolli - tamburino. Il premio come miglior corteo storico è andato alla contrada San Martino. Al termine della competizione tra sbandieratori e tamburini si è svolta la tanto attesa gara della LV Giostra di Motisi che ha visto trionfare la contrada Torre con 36 punti con il cavaliere Niccolo Paffetti in sella a Yuma. La felicità del capitano di contrada Julian Lewenduski è stata tanta, il panno dipinto da Francesco Sedda e Renzo Regoli è tornato in contrada tra le urla di giubilo di tutto il popolo contradaiolo e dopo dieci anni, l’ultima nel 2015 vinta con Luca Veneri e con il Capitano Davide Monaci.

La classifica definitiva ha visto trionfare la contrada Torre con 36 punti, secondo posto per la contrada Castello con 24 punti, che aveva vinto la prova di sabato, e a pari merito con 12 le contrade Piazza e San Martino. Con questa vittoria la contrada Torre può aggiornare il suo albo d’oro con 12 vittorie, ma in testa c’è saldamente la contrada Piazza con 22, seguita dal Castello 14 e ultima San Martino 7 vittorie complessive.

A consegnare il panno alla contrada vincitrice il sindaco di Montalcino e senatore Silvio Franceschelli, che si è anche complimentato con l’organizzazione per l’ottima riuscita della manifestazione, ringraziando tutti quanti si sono adoperati per far sì che tutto funzionasse in maniera ottimale, dalle cene propiziatorie di sabato fino alla gara di domenica. Senso di comunità, aggregazione, divertimento e una buona dose di competizione hanno accompagnato il lungo periodo di festa.

I festeggiamenti della LV Giostra di Simone proseguono lunedì 4 agosto con l’osservazione delle stelle presso l’aia di San Martino, martedì 5 agosto alle ore 11:00 processione dalla Pieve della Santissima Annunziata al Santuario della Madonna delle Nevi, a seguire Santa Messa e cerimonia dell’offerta del Cero alla Madonna delle Nevi Patrona di Montisi. Alle ore 22:00 spettacolo di musica con Arpa Creativa e Adriano Sangineto e per finire mercoledì 6 agosto musica live con il gruppo Princesa Quintet – Omaggio al femminile a Fabrizio De Andrè.



