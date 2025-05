“La storia di Etciù”, un cartone animato per educare i bambini all’igiene

Firenze: Presentato al Meyer Health Campus il video di animazione realizzato da Donatella Lippi e tratto dal libro di Stefania Saccardi. I bambini: “Un video così giocherelloso, che ci ha fatto capire che bisogna lavarsi le mani più spesso”

Anche se sono così simpatici, certi mostri fanno davvero male. E allora meglio sconfiggerli partendo da piccoli gesti quotidiani, come lavarsi le mani.

Questo in sintesi il pensiero dei bambini di una quinta elementare di Firenze al termine del cartone animato “Storia di Etciù”, presentato oggi, proprio in occasione della Giornata internazionale dell’igiene delle mani, al Meyer Health Campus.

Tratto dall’omonimo libro scritto dalla vicepresidente della Regione Stefania Saccardi (pubblicato da Giunti nel 2019) il cartone animato è stato realizzato su testo di Donatella Lippi, docente di Storia della Medicina presso la Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università di Firenze, dalla Compagnia delle Seggiole ed è stato presentato alla presenza, oltre che di Stefania Saccardi e Donatella Lippi, di Riccardo Milani, presidente SMS Careggi, di Paolo Morello Marchese, direttore generale dell’AOU Meyer e di un pubblico d’eccezione e altamente qualificato, visto che sono i bambini i primi destinatari del cartone: gli alunni della V A della scuola elementare Villani di Firenze, accompagnati dalle loro insegnanti Eleonora Gelici e Paola Mugnaini.

“Lo riguarderei” ha detto Diego; Giovanni ha aggiunto: “Mi laverò le mani di più” e per Sofia “E’ stato giochererolloso e quindi divertente”. Per Benedetta: “E’ stato bello vedere un video che mi ha raccontato quello che mi sento ripetere spesso”; “Veramente bello - ha detto Leonardo - e mi ha provocato nostalgia di quando il babbo mi faceva vedere i video con i batteri e l’importanza dell’igiene delle mani”. “Ho imparato delle cose in modo divertente” ha aggiunto Anna Rita; per Syd e Alessio: “E’ stato divertente e siamo fortunati ad avere ospedali come questo che studiano i virus”; e a Sara, Sabrina e Eleonora ha lasciato tante belle sensazioni.

“Una bella idea della professoressa Lippi – ha detto la vicepresidente Stefania Saccardi - che ha preso in prestito alcune immagini e alcune idee di un libretto che ho scritto ancora prima del Covid per raccontare, in un linguaggio divertente per i bambini, l’importanza di alcuni piccoli gesti che sembrano inutili ma che sono fondamentali e di cui abbiamo scoperto l’importanza soprattutto nel periodo del Covid. Bello il fatto che oggi ci fosse una classe perché queste buone pratiche si imparano da piccoli. Sono pratiche che, come sono state fondamentali nello sviluppo della medicina, lo sono anche nei comportamenti quotidiani, una buona idea per celebrare una giornata davvero significativa”.

“La rilettura storica - ha detto Donatella Lippi - ha consentito anche a questi ragazzi della V A della scuola elementare Villani di poter percepire quanto la ricerca, l’impegno e lo studio possano fare, visto che anche loro hanno vissuto sulla propria pelle l’esperienza del Covid. E credo quindi che abbiano potuto apprezzare i risultati di questa ricerca che parte proprio dal basso, cioè da un lavaggio delle mani adeguato”

“L’abitudine di lavarsi le mani – ha detto Paolo Morello - è una delle colonne portanti di tutti i nostri successi in oltre due secoli, perciò la pulizia degli ambienti, della persona e quindi delle mani è essenziale. In realtà raccoglie una testimonianza importante questa giornata, cioè l’esempio è semplice ma collegato al suo significato, la ricerca: perché è la ricerca che ha permesso di capire che lavando le mani si ottengono risultati straordinari e da questo punto di vista sono felice che l’evento sia stato organizzato al Meyer perché è istituto di ricerca e se c’è buona ricerca c’è buona cura”.

“Abbiamo sempre creduto nel progresso – ha aggiunto Riccardo Milani - della medicina e della prevenzione, per cui la nostra attività di solidarietà si è sempre manifestata anche con piccoli gesti. Coinvolgere i bambini ci dà una marcia in più”.

“Ringraziamo per questa meravigliosa occasione – hanno concluso le insegnanti Gelici e Mugnaini- destinata ai ragazzi, che li coinvolge a 360 gradi perché hanno vissuto l’esperienza del Covid ed è bellissimo riflettere sui piccoli gesti che sono un motore per un benessere generale: se ti prendi cura di te, ti prendi cura di tutti. Un libro eccezionale quindi e un video altrettanto bello, accattivanti che rimarranno impressi nella memoria dei bambini”.