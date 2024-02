La stagione teatrale di Pitigliano continua con “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti”

Domenica 4 febbraio, alle ore 18



Pitigliano: Prosegue la stagione teatrale “Incontri” al teatro Salvini di Pitigliano: domenica 4 febbraio, alle ore 18, si terrà lo spettacolo “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti” di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield. Regia di Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti.

Una parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative. Veloce, spiritoso e fisico, è uno spettacolo pieno di risate, per gli amanti e soprattutto per gli odiatori di Shakespeare. Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: come condensare l’opera omnia del Bardo, 37 opere, in 90 minuti? O raccontare l’‘Amleto’ in 43’’?

Anche questa data sarà affiancata dall’iniziativa “Metti una sera a teatro”: nel foyer del teatro Salvini esporrà le opere d’arte la pittrice Barbara Romeo. La stagione teatrale è promossa dal Comune con la collaborazione del Centro culturale Fortezza Orsini. Il cartellone degli spettacoli è curato da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini.

La prevendita on line su htttps//salvini.adarte.18tickets.it - Vendita dei biglietti nel foyer del Teatro Salvini Pitigliano, piazza Garibaldi 17 venerdì (17,30-19,30), il giorno prima dello spettacolo (17,30-19,30) il giorno dello spettacolo (da un’ora prima dell’ inizio).

Costi biglietti singoli

Platea (settore A) intero € 16 / ridotto € 13

Galleria (settore B) intero € 13 / ridotto € 11

Riduzioni: sotto i 25 anni e sopra i 65 anni di età

Per info e prenotazioni 350 038 26 85