La squadra di doppio misto di beach tennis del Ct Grosseto è campione italiana Tpra

Grosseto: Grandissimo risultato per il team grossetano alle fasi nazionali di Rosolina: dopo aver vinto la fase regionale, arriva anche il titolo nazionale.



A Rosolina ci sono state le fasi nazionali del Tpra a squadre di beach tennis (circuito Fit fino ai giocatori di quarta categoria, 4.1) ovvero le finali del Winter Cup Tpra 2022 presso l’Arena Beach Tennis del Bagno Perla a Rosolina Mare: era presente anche il Circolo Tennis Grosseto. C’era stata una fase regionale da cui si erano qualificate la formazione femminile e la formazione mista: la prima è uscita ai quarti, mentre il misto ha vinto il titolo nazionale. Questo importantissimo evento, che rientrava in quel programma attuato dalla Fit da tempo per rilanciare in grande stile il tennis da spiaggia, ha incontrato per la prima volta la terra veneta dove si sono sfidate ben 28 squadre (Grosseto, Roma, Latina, Oristano, Cagliari, Bologna, Grosseto, Viareggio, Asti, Milano, Cesena, Mestre, Sottomarina, ed altre. L'organizzazione ha messo a disposizione ben 15 campi di gioco.

La squadra di misto era composta da Stefano Ferretti, Alessandro Vichi, Edoardo Nerelli, Patrizia Morbidelli, Nicoletta Raia, Nicole Cappuccini, Simona Tonini, Federica Mantiloni. Il team grossetano è passato dalla porta regionale come secondo, conquistando l’accesso alla fase finale. A Rosolina il team grossetano era inserito in un girone con tre squadre; successi in fila, per volare dai quarti alla finale. All’ultimo atto il Ct Grosseto si è imposto contro Cagliari: la prima partita è stata vinta dai sardi 9-3, poi il pareggio dei grossetani 9-3 e nel doppio di spareggio altro successo grossetano per 9-2.