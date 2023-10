La squadra dell’Avis vince "II Quadrangolare della solidarietà"

Massa Marittima: L’Avis sezione di Massa Marittima ha vinto per la seconda volta il torneo di calcio a cinque tra le squadre della Società dei Terzieri, della Proloco e della Massa Marittima Multiservizi srl, che si è svolto sabato scorso 7 ottobre a Massa Marittima presso la pista polivalente del Parco di Poggio. Grande pomeriggio di sport e solidarietà nello storico impianto massetano, dove la Massa Marittima Multiservizi ha organizzato il secondo torneo. Presenti il Presidente dell’Avis Roberto Cecchini, quello della Proloco Jacopo Galdi, Il Maestro delle Bandiere della Società dei Terzieri Massetani Riccardo Cappellini e il Presidente della Massa Marittima Multiservizi srl Renato Vanni.







La giornata è stata presentata da Giacomo Michelini del Consiglio di Amministrazione della Multiservizi, Il torneo si è svolto in un clima di amicizia e svago per questo il Consigliere Michelini a nome del CdA ha ringraziato tutti i partecipanti in modo particolare la U.S. Olimpic Pallamano che ha concesso i locali e ha curato la logistica della manifestazione e l’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore Grazia Gucci che ha consegnato ai partecipanti il diploma di partecipazione con parole di encomio e soddisfazione per l’iniziativa ben riuscita, dando a tutti l’appuntamento al prossimo Quadrangolare.