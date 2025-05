La squadra del Cinigiano ai playoff, gli auguri dell’Amministrazione comunale

Domenica 11 maggio la finale playoff

Cinigiano: Era la stagione ‘96/’97 quando la Società Sportiva Dilettantistica Cinigiano ha vantato la sua ultima stagione in Prima Categoria. Ora, dopo quasi trent’anni, la SSD torna a sognare una storica promozione.

Dopo aver battuto il Sorano con un netto 2-0 nel campo neutro di Sant’Andrea lo scorso 4 maggio, la squadra dovrà battersi domenica 11 maggio nella finale Playoff con l’ U.S.D Unione Polisportiva Poliziana. La partita si disputerà a Ponte d’Arbia alle ore 16.

“L’Amministrazione comunale" - spiega in una nota il consigliere con delega all’Associazionismo Rachele Tarsi - "si congratula con profondo orgoglio con la società e con il Presidente Massimo Tassi che sin dalla sua prima stagione 2013/2014, in cui ha riportato il Cinigiano in seconda categoria dopo anni di difficoltà, si dedica con passione e dedizione alla gestione della società sportiva. Complimenti anche al Mister Andrea Margiacchi, allo staff tecnico e a tutti i giocatori per l’ottimo risultato avuto in campionato e nell’ultima partita di playoff del girone.

Si tratta di una squadra composta da ragazzi provenienti da tutta la provincia grossetana, che combattono con spirito di squadra e determinazione per i colori del Cinigiano, regalando emozioni agli abitanti e agli ultras che li hanno sempre supportati con cori, tamburi e tanta allegria… una tifoseria da veri cinigianesi."

"L’Amministrazione comunale" - continua Tarsi - "è orgogliosa di poter contare su realtà associative solide e ben strutturate come questa. Nonostante le difficoltà incontrate negli anni, la SSD Cinigiano è sempre rimasta un punto di riferimento fondamentale per il territorio fin dalla sua costituzione. La SSD nasce nel 1965 dalla volontà di un gruppo di giovani del paese, dando vita a una compagine che, ancora oggi, continua a unire generazioni diverse. Attraverso lo sport, favorisce momenti di aggregazione sociale e crescita, consolidando nel tempo successi che hanno segnato la sua storia. L’associazione, inoltre, svolge anche attività di scuola calcio per i più piccoli, un importante fondamento per avvicinare le nuovissime generazioni allo sport e rafforzare il senso di comunità e condivisione.

Nel rivolgere un grande “in bocca al lupo”, l’Amministrazione comunale invita tutti a essere orgogliosi del risultato ottenuto, che valorizza l’intero territorio.”