La Spirulina Becagli lotta con i denti ma cede al Bologna in gara2

Grosseto: Il Bbc Spirulina Becagli, non riesce a fermare la marcia dell’UnipolSai conferma di esserci e anche sabato pomeriggio, prima di subire tre punti nelle riprese finali, che hanno chiuso il match sul 6-2, ha lottato alla pari, portandosi anche in vantaggio per 2-0 al 1° inning. Il Grosseto, che ha perso per infortunio Herrera (distorsione alla caviglia) ha sbloccato subito il risultato: Chelli riceve una base da Crepaldi e va in terza sull’errore difensivo del Bologna, Herrera corre verso la prima, ma nell’impatto con il cuscino si fa male e viene sostituito da Ferretti. Barcelan viene colpito e a basi piene, con due out, il capitano Andrea Sgnaolin spedisce la palla a sinistra e fa segnare due punti.

Bologna al cambio di campo mette subito in difficoltà Cozzolino, che subisce un doppio. Dopo aver eliminato Bertossi, la battuta di Josephina accorcia le distanze. Il partente biancorosso concede tre basi ball di fila; il pareggio arriva su un lancio pazzo, il sorpasso sulla battuta di Grimaudo in diamante. Cozzolino si riprende e tiene a galla la Spirulina Becagli fino alla fine del quarto, con il risultato fermo sul 3-2. Al 5° Hidalgo viene battezzato dal triplo di Josephina, a casa sulla valida di Lampe. Luis Gonzalez firma il 6-2 finale al sesto con un doppio su Oscar Tucci. Grosseto ha battuto di più ma non è riuscito a segnare contro Andretta e Bassani, nonostante un doppio nel finale di Albert.

Risultati ultima giornata poule scudetto, i risultati di sabato pomeriggio:

Gir. A1: Nettuno 1945 - Camec Collecchio 4-1; San Marino - Parmaclima 4-1

Gir. B1: UnipolSai Fortitudo Bologna - Spirulina Becagli Grosseto 6-2; Hort@ Godo - Campidonico Torino 4-7

Gara2, UnipolSai Bologna-Spirulina Becagli Grosseto 4-2

SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (1/2), Chelli 7 (1/2) (Fancellu 0/1), Herrera 6 (0/1) (Ferretti 0/1, Franceschelli 0/1) Barcelan bd (0/1) (Ambrosino 0/1), Loardi 9 (0/3), Sgnaolin 3 (1/3, 2pbc), Vaglio 4 (0/3), Sarrocco 2 (1/3), Gentili 5 (1/2).

UNIPOLSAI BOLOGNA: Paolini 4 (1/4), Bertossi 7 (0/3) (Fuzzi), Josephina 5 (1/3), Gonzalez bd (1/3), Lampe 9 (1/3), Deotto 2 (0/2), Grimaudo 3 (0/1), Dobboletta 8 (0/3), Dreni 6 (1/2).

ARBITRI: Rinnovatore, Meloni, Fabrizi.

PUNTI: Grosseto 200.000.0: 2 (6bv-1e); Bologna 300.012.x: 6 (5bv-2e)

LANCIATORI: Cozzolino (p.) 4rl-2bv-5bb-0so-3pgl, Hidalgo 1rl-2bv-1bb-0so-1pgl, Tucci 1rl-1bv-1bb-0so-2pgl; Crepaldi 3rl-3bv-2bb-5so-0pgl, Andretta (v.) 2rl-2bv-1bbv-2so-0pgl, Bassani 2rl-1bv-0bb-2so-0pgl.

NOTE: triplo Josephina, doppio Paolini, Albert, Gonzalez Taveras.