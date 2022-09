La Spirulina Becagli è in semifinale di Coppa Italia

Grosseto: Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli centra un altro grande obiettivo: la semifinale di Coppa Italia. Senza Carbo, Albert, Tucci e Gentili e con Herrera a mezzo servizio, i ragazzi di Jairo Ramos Gizzi si sono sbarazzati in due partite dell’Hort@ Godo (6-5 e 5-1 i finali) e hanno staccato il biglietto per la quinta fase: nel prossimo fine settimana duelleranno, allo Jannella, con il Big Mat Bsc, che ha vinto il concentramento di Modena.





Nella prima partita, disputata sabato dalle 21, dopo un pomeriggio trascorso a sistemare il campo allagato dalla pioggia, la Spirulina Becagli ha risolto all’ottavo inning un match equilibrato. La gara si è sbloccata al 3° con un botta e risposta: Evangelista manda a casa a Vallejo con un singolo, mentre Chelli segna l’1-1 con una volata di sacrificio facendo correre dalla terza Chelli. Al 4° l’Hort@ allunga con tre punti sul partente Federico Cozzolino, che subisce i singoli di Galli, che fa segnare Giacomo Meriggi, Davide Meriggi e Vallejo e il doppio di Tanesini, che porta i romagnoli sul 4-1. Galeotti al 5° concede una base a Loardi e Sgnaolin, che segnano sul profondo fuoricampo a sinistra di Paolino Ambrosino. Davide Meriggi porta avanti nuovamente il Godo. Il line-up grossetano, tranquillizzato dai lanci di Oberto, riesce a ribaltare il punteggio all’ottavo: a basi piene Sgnaolin batte a casa il 5-5 con una volata, mentre sull’interferenza del ricevitore, Chelli segna il 6-5 finale.

Il Grosseto ha completato l’opera domenica mattina. I biancorossi si sono portati in vantaggio al 2° attacco: Sgnaolin è salvo in prima su un errore sbagliato del lanciatore, viene portato in terza dal doppio di Biscontri e, dopo l’intenzionale a Sarrocco, segna sulla volata di sacrificio di Vaglio. Nell’azione Biscontri va in terza e firma il 2-0 sul singolo di Riccardo Ferretti. I romagnoli accorciano al terzo turno, con Vallejo che va a casa su un errore difensivo dopo essere arrivato in base con una valida. La Spirulina Becagli chiude i contri al 5°: con due eliminati Herrera viene messo in base da Garcia Del Toro e va in seconda sul singolo di Gabriele Chelli. Il gran doppio lungo linea di Jorge Barcelan porta a casa i due corridori. Al sesto l’ultimo punto del match: Ambrosino è salvo per una mancata presa al volo del terza base, va in seconda sul pickoff sbagliato del lanciatore e segna sul singolo a sinistra di Biscontri. Il rilievo Noguera mette in cassaforte il risultato con la sesta salvezza stagionale.

•I tabellini del quarto turno di Coppa Italia.

Gara1, Bbc Grosseto Spirulina Becagli-Hort@ Godo 6-5

HORT@ GODO: Vallejo 4 (1/3), Luca Servidei 6 (1/5), Evangelista Bd (3/5) (Minghellli Radolovich), Sabbatani 2 (0/4), Giacomo Meriggi 9 (1/4), Monari 3 (1/4), Galli 5 (1/4), Davide Meriggi 7 (1/1), Tanesini 8 (1/3).

BBC GROSSETO: Chelli 7 (0/4), Barcelan 5 (1/5), Loardi 9 (0/2), Sgnaolin 3 (0/2) Ambrosino 9 (1/4), Biscontri bd (1/4), Sarrocco 2 (1/3), Vaglio 4 (1/4) Ferretti 6 (0/3) (Herrera).

ARBITRI: Menicucci e Germano.

PUNTI: Godo 001.301.000: 5 (10bv-4e); Bbc Grosseto 001.030.02x: 6 (6bv-0e)

LANCIATORI: Galeotti 4.2rl-5bv-4bb-3so, Sabbadini 2.1rl-0bv-2bb-2so, Piumatti (p.) 1rl-1bv-2bb-2so; Cozzolino 4rl-7bv-2bb-2so, Bulfone 1.1rl-1bv-4bb-2so, Oberto (v.) 3.2rl-2bv-1bb-1so

NOTE: fuoricampo Ambrosino (3p. al 5°); doppio Tanesini.

Gara2, Bbc Grosseto Spirulina Becagli-Hort@ Godo 5-1

HORT@ GODO: Vallejo 8 (2/3), Luca Servidei 6 (1/4), Evangelista 2 (1/3), Sabbatani bd (0/3) (Tanesini), Piumatti 7 (0/4), Minghelli 9 (0/4), Galli 5 (0/4), Bucchi 4 (0/3), Monari 3 (1/3).

BBC GROSSETO: Chelli 8 (2/4), Barcelan 5 (1/4), Loardi 9 (0/4), Sgnaolin 3 (0/4) Ambrosino 7 (0/3) (Hidalgo), Biscontri 2 (2/4), Sarrocco bd (0/1) (Fancellu 0/1), Vaglio 6-4 (0/3), Ferretti 4 (1/1) (Herrera 6 0/1).

ARBITRI: Germano, Menicucci.

PUNTI: Godo 001.000.000: 1 (5bv-3e), Bbc Grosseto 020.021.00x: 5 (6bv-2e)

LANCIATORI: Del Toro (p.) 5.1rl-5bv-2bb-5so, Canellini 1.2rl-1bv-1bb-1so,

Fuzzi 1rl-0bv-1bb-0so; Gonzalez (v.) 6rl-4bv-2bb-7so, Noguera (s.) 3rl-1bv-1bb-3so

NOTE: doppio Biscontri, Barcelan