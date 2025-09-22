La spettacolare inaugurazione della nuova Caribbean Blue Moon Dance School a Grosseto

Grosseto: Sabato 20 settembre pomeriggio il taglio del nastro della nuova Caribbean Blue Moon Dance School alla presenza dell’assessore Luca Agresti del Comune di Grosseto e dopo un’eccellente apericena offerta alla tantissima gente intervenuta è seguito uno spettacolare musical con tante esibizioni di salsa, bachata, merengue, hip hop, break dance tango, vals, milonga e altri, magistralmente organizzati dai maestri Anna e Pasquale e Tania e Luigi. Da questa settimana tutte le lezioni di prova di tutti i balli per informazioni si può contattare il numero 3801599564. La ASD Caribbean Blue Moon Dance School si trova in Via Ambra 19 a Grosseto ed è affiliata a Attività Sportive Confederate, Federazione Italiana Danza Sportiva, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il ballo cambia veramente la vita, parole di Artemare Club!



