La solidarietà non va in vacanza: la rete di aiuti per la Croce Rossa

Grazie al supporto di Unicoop e dei volontari, il Comitato Costa d'Argento continua la distribuzione di alimenti. Lo sportello di via Gioberti a Orbetello resta aperto anche a Ferragosto.

Orbetello: Mentre la Costa d'Argento vive il culmine della stagione estiva, la rete della solidarietà non solo non si ferma, ma si rafforza. Arriva direttamente dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana un sentito ringraziamento pubblico a tutte le realtà e le persone che, con il loro contributo, permettono di offrire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà.

Il ringraziamento, firmato da Michele Casalini della segreteria del Comitato, è rivolto in primis alla direzione del negozio Unicoop Tirreno del quartiere Neghelli di Orbetello e alla sua Sezione Soci. Attraverso due progetti specifici, la cooperativa ha donato generi di prima necessità che vengono distribuiti dall'area due del Comitato, rappresentando un pilastro fondamentale nel sostegno alle famiglie del territorio.

Ma l'aiuto è fatto anche di gesti quotidiani e costanti. Un pensiero speciale va al Forno Marconi di Neghelli, che ogni giorno dona il pane fresco, e ai volontari Gianpaolo Damiano e Lucia Asunis, che si occupano del ritiro. Questo pane non solo rifornisce la foresteria del Comitato, ma sostiene anche un ragazzo inserito in un progetto di inclusione sociale.

L'impegno è corale e capillare. "Un grazie va a tutti i volontari che collaborano fattivamente ai servizi del Comitato", si legge nella nota, sottolineando il loro ruolo cruciale nella distribuzione degli alimenti non solo a Orbetello, ma anche a Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Un plauso nominativo è stato infine rivolto a Paola Petrucci e Guya Sarperi per la preziosa collaborazione nella gestione del progetto con Unicoop Tirreno.

Sportello Sociale CRI: come ricevere aiuto

Il Comitato ricorda a tutti i cittadini che lo sportello sociale per il ritiro del Pacco Alimentare resta a piena disposizione degli utenti, anche durante il periodo di Ferragosto, per garantire un supporto senza interruzioni.

Dove: Via Gioberti, 16-18, Orbetello (al piano terra).

Via Gioberti, 16-18, Orbetello (al piano terra). Quando: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00.

Lunedì e Venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00. Come: Con accesso diretto o tramite prenotazione.

Questa catena di generosità dimostra ancora una volta la vitalità e l'attenzione di una comunità che, anche nei periodi di festa, non dimentica chi è più fragile.