La società dei Terzieri Massetani trionfa nella gara del Tricorniolo

Massa Marittima: La Società dei Terzieri Massetani trionfa nella Repubblica di San Marino dove è stata disputata la tradizionale gara annuale di tiro della balestra denominata Tricorniolo.



Fabio Fidanzi si è imposto su 30 balestrieri delle migliori compagnie nazionali scoccando la freccia che ha colpito il centro in modo perfetto. Nessuna speranza per gli altri balestrieri. Al secondo posto Roberto Betti sempre di Massa Marittima, mentre al terzo posto si è classificato Raffaello Valentini di San Marino.





Il gruppo dei balestrieri massetani oltre ai due vincitori era formato da Luciano Tonelli, Simoe Gambazza e Gregorio Noci. Una bellissima gara fra le Compagnie di San Marino, Lucca, Pisa, Volterra, Massa Marittima e Sansepolcro. Da sottolineare che da 18 anni Sansepolcro non tirava a San Marino.

Grande soddisfazione hanno espresso il rettore Angelo Soldatini e il Maestro d’Armi Gregorio Noci per questa bella prestazione dei balestrieri massetani che conferma il livello tecnico ormai raggiunto da Massa Marittima in tema di balestre.

Il Tricorniolo dopo il Torneo nazionale rappresenta la seconda gara a livello nazionale di grande importanza. Considerato che Massa Marittima ha vinto il torneo a squadre il 2 luglio ed oggi il Tricorniolo possiamo comprendere la soddisfazione del rettore e del Maestro d’armi.

Massa Marittima adesso si prepara al 125° balestro del Girifalco che si disputerà in notturna il 14 agosto in piazza Garibaldi fra i tre Terzieri Massetani di Borgo, Cittavecchia e Cittanuova. ll Balestro sarà dedicato a Renato Fucini nel primo centenario della morte. Fucini nacque a Monterotondo Marittimo quando all’epoca era frazione di Massa Marittima, per cui sulla sua tomba si legge nato a Massa Marittima.

Fucini conosciuto con lo pseudonimo che si attribuì, Neri Tanfucio, è l’autore della raccolta di novelle “Le veglie di Neri” dove si può assaporare il linguaggio toscano e la vita agreste, del periodo a cavallo fra l’800 e il 900. Fucini è riuscito a interpretare il suo tempo in modo brillante e autentico.