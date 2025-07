La sindaca Ginesi in visita all’Educamp dei Condor a Baccinello: “Un progetto che fa bene a tutto il paese”

Una mattinata tra sport, giochi e condivisione con i 36 bambini del camp: “Felice di esserci stata. Il campo tornerà anche il prossimo anno e non solo d’estate”

Baccinello: Visita a sorpresa nella quarta settimana dell’Educamp Coni dei Condor, organizzato nell’impianto sportivo di Baccinello. I ragazzi e gli organizzatori, infatti, hanno accolto la sindaca del Comune di Scansano, Maria Bice Ginesi, coinvolgendola nelle attività e nei giochi organizzati. La prima cittadina, infatti, è passata per dare un’occhiata allo svolgimento del camp a Baccinello e, dopo aver parlato con gli organizzatori, si è fatta coinvolgere dai ragazzi prendendo parte alle attività di gruppo con i 36 bambini presenti, pranzando poi insieme a loro sotto la tensostruttura dell’impianto, messa a disposizione dall’associazione sportiva di Baccinello.

“Siamo veramente felici per l’accoglienza che ci è stata riservata dal Comune di Scansano e in particolare per l’entusiasmo – spiega Maira Ottobri, presidente dei Condor – con cui la sindaca Maria Bice Ginesi ha sostenuto le nostre attività giocando con i piccoli presenti. Si è trattato di un momento importante anche per i nostri bambini e per le loro famiglie, che hanno potuto sentire la vicinanza delle istituzioni”.

“È stata veramente una bellissima giornata – racconta la sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi - . Ci tenevo ad esserci, a conoscere le ragazze e i ragazzi che partecipano al campo, a conoscere gli organizzatori e gli educatori. Tutto eccezionale, compreso il pranzo. Baccinello ha accolto tutti con grande entusiasmo e il paese è ringiovanito. Grazie a tutti, perché la sinergia tra le realtà presenti della Pro loco di Baccinello, dell’associazione sportiva Baccinello, dell'associazione Miniera e dei Condor è riuscita a creare un magnifico progetto, che serve ai ragazzi e alle famiglie. Appena arrivata i ragazzi mi hanno chiesto se avrei ridato loro il campo anche per il prossimo anno. Non li ho solo rassicurati, dicendo anche che mi farebbe molto piacere non solo per la prossima estate, ma anche per iniziative che possano essere fatte durante il resto dell'anno".

(Nella foto Maria Bice Ginesi sindaca di Scansano, Lorenzo Guidotti Opes, Matteo Di Marzo Pgs)





Alla giornata hanno partecipato anche due enti di promozione sportiva già affiliati con i Condor: il Pgs, con il presidente regionale Matteo Di Marzo, e l’Opes, con il presidente regionale Lorenzo Guidotti, che dopo aver visto le attività della giornata sono rimasti a parlare di alcuni progetti futuri da realizzare proprio con la società dei Condor.

Le attività dell’Educamp Condor, che ha il sostegno di diversi soggetti e anche la disponibilità della Pro loco di Baccinello, si basano sullo sport, come il calcio, la flag e il football americano, l’equitazione, il basket, il tiro con l’arco e fionda, la pallavolo, il ping pong, il pugilato, il cheerleading e il golf. Spazio anche alle attività dedicate al gioco, come la caccia al tesoro, il tiro alla fune, la corsa con i sacchi, l’angolo dei travestimenti, il tappeto elastico, il biliardino, i giochi da tavolo e il mimalibro. Per informazioni sul camp e sulle attività dei Condor è possibile visiatre il sito www.condorgrosseto.it.