La sindaca Elena Nappi alla Cooking lesson sul Tortello Maremmano

Castiglione della Pescaia: Anche la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi partecipa alla Cooking lesson sul tortello maremmano che Confesercenti Grosseto ha riservato ai sindaci dei Comuni soci sostenitori dell' "Associazione Tortello Maremmano".

L'appuntamento è per sabato 18 ottobre alle 10:00 all'Hotel Granduca.

Un'iniziativa a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell'Umanità, che porterà a scoprire i segreti di uno dei piatti più amati della nostra cucina, mostrando come si impasta la sfoglia, la scelta degli ingredienti per il ripieno, tempi e modi di cottura, il condimento.

«Siamo orgogliosi di essere tra i soci fondatori e sostenitori - dichiara la sindaca Elena Nappi - dell’associazione del Tortello Maremmano promossa da Confesercenti Grosseto perché tutela e promuove una della tipicità gastronomiche della Maremma che può essere utilizzato anche come brand turistico per favorire la promozione del nostro territorio, un modo goloso di attrarre turisti ed invitarli a visitare le bellezze dei nostri paesi, un viaggio interessante accompagnato da altre eccellenze enogastronomiche, culturali e storiche che possono essere un modo diverso di fare turismo. Inoltre, il tortello è legato ai miei ricordi dell’infanzia, quando la domenica a pranzo la nonna tirava la sfoglia e metteva tutta la famiglia a tavola per un momento di tranquilla convivialità, un tuffo nel passato per non dimenticare le nostre radici».



