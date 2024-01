La Sezione Carla Nespolo dell'ANPI di Grosseto presenta la "Settimana della Memoria"

Grosseto: L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia in prossimità del 27 gennaio, giornata riconosciuta a livello internazionale per commemorare lo sterminio ebraico e le persecuzioni nazifasciste, riprende la propria attività annuale riaprendo al pubblico il consueto punto d'incontro in piazza Dante Alighieri per informare gli iscritti e l'intera cittadinanza sulle attività e le proposte dell'ANPI, Ente Morale costituito nel 1944 durante l'occupazione nazifascista che si appresta a celebrare l'ottantesimo anniversario della propria istituzione.



«L'ANPI − spiega Daniela Castiglione, Presidente della Sezione "Carla Nespolo" − contribuisce quotidianamente all'affermazione dei valori democratici ed antifascisti che sono alla base della nostra Repubblica. Anche in questo duemilaventiquattro, dopo gli ottimi risultati del tesseramento dell'anno precedente che per la Sezione Carla Nespolo hanno fatto superare i duecentoventi iscritti, il nostro comitato direttivo ha deciso di riproporre l'ormai classico gazebo in piazza dal 25 al 27 gennaio, giornate dall'evidente valore simbolico e civile che rappresentano per tutti noi un appuntamento della memoria, patrimonio fondativo della nostra comunità».

Le tre giornate in piazza Dante Alighieri, oltre ad offrire utili strumenti informativi sui drammi della guerra e della deportazione, offriranno la possibilità di dialogare con i volontari dell'associazione riguardo al programma delle liberazioni che nei tanti comuni della provincia di Grosseto segneranno l'importante ricorrenza degli ottant'anni. Attraverso il gazebo attivo nel capoluogo maremmano sarà inoltre possibile rinnovare l'adesione annuale all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia sostenendone l'attività.

A completare il quadro delle iniziative previste per la "Settimana della Memoria" la proposta immaginata in stretta collaborazione con ARCI ed UCCA, l'Unione dei circoli cinematografici, che a partire dalle ore 21 di giovedì primo febbraio presso il circolo Khorakhanè in via Ugo Bassi a Grosseto, vedrà la proiezione gratuita di "Tre Minuti" di Bianca Stigter. Un film, con la voce narrante di Helena Bonham Carter, che attraverso la meticolosa ricerca condotta dalla regista insieme a Glenn Kurtz, è in grado di condurre lo spettatore nella vita di un quartiere ebraico facendo conoscere uomini e donne che la follia totalitaria e razzista condannò allo sterminio.





La presenza del gazebo della Sezione "Carla Nespolo", conclusa la cerimonia istituzionale prevista nella mattinata di sabato 27 alle "pietre d'inciampo" dinanzi il palazzo municipale, proseguirà la propria attività in piazza Dante Alighieri con letture ed interventi per la pace e per la riscoperta dei valori dell'umana solidarietà.