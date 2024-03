La settimana delle giovanili di Pallacanestro Grosseto

Grosseto: Escono sconfitti, ma a testa alta i ragazzi dell'under 19 della Pallacanestro Grosseto, che nella seconda trasferta in appena quattro giorni, si devono arrendere alla corazzata Cecina, capolista del campionato. I ragazzi di coach Di Patria perdono 77-48 pagando qualche errore di troppo, nonostante abbiano affrontato la vera protagonista indiscussa di questo campionato. Ora testa alla prossima partita in casa con San Miniato.



Vincono, invece, i ragazzi dell'under 17 gold, imponendosi in trasferta 78-55 sul Massa e Cozzile. Una vittoria convincente dei ragazzi di coach Ceccarelli, nonostante la partenza un po' contratta. Poi gradualmente la squadra viene fuori, mostrando un'ottima difesa e arrivando all'intervallo lungo col +19. Nell'ultima parte della gara i biancorossi amministrano con serenità il vantaggio, portando a casa due punti meritati. Prossimo appuntamento sabato 9 marzo al PalaAustria contro gli Shoemakers Monsummano per il sesto posto in classifica.





Nulla da fare, invece, per gli under 17 silver, che escono sconfitti nella partita casalinga contro il Firenze 37-62. Partita persa contro una buona squadra aggressiva e precisa sotto canestro. I ragazzi di coach Di Patria, dopo i primi due tempini, sono riusciti a contenere gli avversari che però ormai avevano preso un margine che li portava, nonostante il quarto parziale a favore dei grossetani, alla sirena con 25 punti di vantaggio.

Sconfitta anche per l'under 15 eccellenza in quel di Pistoia, coi padroni di casa che si impongono 82-68. Partita dai due volti: nei primi due quarti la PGR subisce il ritmo e l’intensità degli avversari, soffre il ritmo e va sotto fino al 49-28 dell’intervallo. Di nuovo come la scorsa settimana dagli spogliatoi esce una squadra rivitalizzata: difesa aggressiva, giocate di qualità in attacco e la giusta faccia in campo, che consentono ai grossetani di tornare fino al -9 durante il terzo quarto. Nell’ultimo periodo le squadre si confrontano, Pistoia contiene il rientro dei biancorossi e la partita si chiude 82-68. I biancorossi restano comunque saldamente nelle prime posizioni di classifica, in attesa di ospitare, domenica, la Mens Sana.





Vincono anche gli under 15 silver, che si sbarazzano, in casa, del Don Bosco Livorno 85-37. Una grande vittoria per i ragazzi di coach Busonero, che confermano il buon momento: il +48 non ha bisogno di commenti. Contro un avversario che aveva 6 punti in classifica più dei grossetani serviva l'impresa e l'impresa è arrivata: fa morale e punti in classifica. Domenica la trasferta a Follonica.

Perdono, invece, gli under 13 di Coach Busonero, nella trasferta di Pescia, per l'ultima del girone d'andata con risultato finale di 76-57 per i padroni di casa. Per i biancorossi convocati molti 2012 causa indisponibilità di alcuni 2011 e partita con alternante concentrazione in campo e un ultimo tempo sicuramente in crescita.