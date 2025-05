Ambiente La Settimana della Bonifica in Maremma: Argini Fioriti sul Gretano e Palio Rafting sull'Ombrone 19 maggio 2025

Paganico: Dopo l’evento sul Fiume Ombrone, la Settimana della bonifica in Maremma prosegue con l’appuntamento organizzato dal Consorzio 6 Toscana Sud giovedì 22 maggio, sul torrente Gretano a Paganico, con Argini Fioriti. Già mercoledì 21 maggio, invece, Cb6 sarà presente al Palio Rafting delle scuole, sempre sul fiume Ombrone, organizzato da Uisp e Terramare. Nella Settimana della Bonifica sarà dedicata un’attenzione particolare alle idrovore. Nella notte tra sabato e domenica è stata illuminata l’idrovora di Talamone. Quella di Casotto Venezia, lungo la strada provinciale delle Collacchie tra Grosseto e Marina, sarà invece illuminata ogni notte fino a domenica 25 maggio, quando si concluderà la Settimana della Bonifica. “Questa iniziativa è stata promossa da Anbi nazionale – sottolinea Fabio Zappalorti, direttore generale di Cb6 - per richiamare l’attenzione su quelle strutture che oggi passano inosservate, ma che da ormai 100 anni rivestono un ruolo importantissimo per i nostri territori. “Sembra strano e a volte lo dimentichiamo – ricorda il presidente Federico Vanni – ma se domani disattiviamo le idrovore e non mandiamo personale a gestirle, alla prima pioggia buona parte della Maremma torna sott’acqua. Illuminarle significa ricordare la loro importanza”. Seguici



