La settimana del buon canto a Grosseto

Grosseto: Il Centro della Voce il Buon Canto di Grosseto dà inizio all’attività didattica con una settimana speciale dedicata all’ascolto e alla convivialità.



Durante la “Singing Week” (da lunedì 19 a venerdì 23 settembre) il centro sarà aperto dalle 18.30 alle 20.30 per proporre dei mini-concerti degli insegnanti e degli allievi, dare informazioni sui corsi proposti e parlare di musica e canto. Ogni serata si aprirà con un breve concerto e si concluderà con un aperitivo.

Gli insegnanti del Centro della Voce sono Carla Baldini, Andrea Bonucci, Olivia Anthony (canto), Stefano Marini (chitarra) e Davide De Luca (pianoforte). Il centro propone corsi individuali e in piccoli gruppi, a indirizzo moderno o classico sia per canto che per strumento.

Lunedì 19 Carla Baldini e Andrea Bonucci in “From jazz to pop!” daranno una dimostrazione di diversi stili di canto: blues, jazz, pop, gospel, cantautoriale, popolare.





Martedì 20 Andrea Bonucci si esibirà in una “Solo performance” pianoforte e voce.

Mercoledì 21 Davide De Luca (pianoforte) suonerà una selezione di Chopin e un suo arrangiamento di Bohemian Rhapsody dei Queen, mentre Stefano Marini (chitarra) suonerà alcuni standard jazz.





Giovedì 22 Andrea Bonucci e Stefano Marini accompagneranno gli allievi del Buon Canto. Carla Baldini presenterà il “Circle Singing”.





Venerdì 23 Carla Baldini e Andrea Bonucci in “From jazz to pop!” e Olivia Anthony presenterà il corso di canto lirico e musical.

Il “Buon Canto” si trova a Grosseto, presso il Centro Commerciale Gorarella, piano primo.

Per informazioni e prenotare lezioni-prova, si può telefonare o inviare un SMS al n. 327 761 1060. Tutti coloro che si iscriveranno ai corsi durante la “Singing Week” usufruiranno di una promozione di benvenuto.