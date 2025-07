La settimana a Castiglione della Pescaia inizia con tanti eventi. Ecco il calendario

Vedi tutti gli eventi

Castiglione della Pescaia: La settimana inizia con tanti eventi che vanno ad allietare le serate di residenti e turisti. Martedì 22 luglio "Note al chiaro di luna" la rassegna musicale con direzione artistica del M° Gloria Mazzi propone il quartetto composto da Aldo Milani (sax), Raffaele Pallozzi (pianoforte), Dario Rossi (batteria) e Franco Fabbrini (basso elettrico). L'evento si svolge alle 21:30 alla Casa Rossa Ximenes, raggiungibile anche con la navetta gratuita che parte da Piazzale Salebro alle 21:10 o alle 21:15 da Piazza Garibaldi.

Il Molgò Cafe Concert martedì alle 21:30 ospita "Gal" il progetto musicale di Giulia Galliani, cantante e compositrice toscana, che si apre a una ricerca sonora inedita e sperimentale. Un universo sonoro introspettivo ed energico, capace di trasportare l’ascoltatore in una dimensione che si colloca tra il familiare e l’ignoto. Ad accompagnare la splendida voce di Giulia Galliani ci sono Andrea Mucciarelli alla chitarra e Andrea Bennati batteria e violoncello.

Mercoledì tornano alla Green Beach di Castiglione della Pescaia, alle 10:30, i "Tartalab", laboratori creativi per bambini. Sono attività gratuite e di libero accesso, senza prenotazione, per imparare ad ascoltare, immaginare e creare sulla spiaggia.

Alle 19:00 presso l'Art Gallery dell'Hotel Lucerna si terrà l'evento "Floating Eros in Wine", un dialogo con l'artista M.O.O.R. accompagnato da una degustazione di vini selezionati della Cantina Fertuna, curata dalla Vine Hospitality Manager Silvia Gualengi, che condurrà i presenti in un viaggio sensoriale tra profumi e sapori. A moderare l’incontro sarà Patrizia Guidi.

L'Estate in Famiglia del CCN - Centro Commerciale Naturale, in collaborazione con Bandus, propone mercoledì in Piazza Orto del Lilli alle 21:00 "Giochi in legno". Sarà un momento di divertimento, creatività e meraviglia dedicato ai bambini e alle loro famiglie durante il quale divertirsi con scacchi, rompicapi e tanti altri giochi.

Giovedì 24 tornano alla Casa Rossa Ximenes, alle 21:30 le "Note al chiaro di luna" con i Tre Moschettieri, Duccio Dalpaiz, Guido Pianigiani, Giacomo Mazzetti e Niccolò Bini, quattro violoncellisti per un viaggio musicale tra classica, pop e colonne sonore da Byrd a Morricone.

Giovedì tornano le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno, il Parco d'Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti, con un doppio appuntamento alle 18:00 e alle 21:15 insieme all'artista. Sarà l'occasione per godere dell'esibizione del percussionista Jacopo Pisapia e per brindare tra gli olivi con i vini di Casale Pozzuolo e della Cantina I Vini di Maremma.

Giovedì "Caccia al Museo" al MuVet. Un evento dedicato ai bambini che rientra nelle attività de Le Notti dell'Archeologia per scoprire il museo in modo divertente e partecipativo.

A Punta Ala gli eventi si SognAla 2025 continuano ad animare le serate estive. Giovedì ci saranno i mercatini in Piazza delle Bandiere, a partire dalle 19:00; venerdì alle 21:30 al Belvedere dello Sparviero lo spettacolo “Tempi moderni”, di e con Paolo Hendel.