La sera dei miracoli: la storia della canzone italiana a Monterotondo Marittimo!

Giovedì 3 luglio torna lo storytelling-concert di Michele Cortese e Donato Zoppo, che omaggiano il genio di Lucio Dalla, Franco Battiato, Ivan Graziani, Eduardo Bennato, Lucio Battisti e Fabrizio De André

Monterotondo Marittimo: Giovedì 3 luglio 2025 ore 21.30 Piazza Casalini Monterotondo Marittimo (GR)

LA SERA DEI MIRACOLI

Attraverso la canzone italiana con Michele Cortese e Donato Zoppo ingresso gratuito

Giovedì 3 luglio 2025 a Monterotondo Marittimo (GR), in Piazza Casalini alle 21.30, Covergreen è lieta di presentare La sera dei miracoli - Attraverso la canzone italiana, di Michele Cortese e Donato Zoppo.

La sera dei miracoli è lo storytelling-concert di Michele Cortese e Donato Zoppo dedicato a sei amatissimi e indimenticabili cantautori italiani: Lucio Dalla, Franco Battiato, Fabrizio De André, Ivan Graziani, Edoardo Bennato e Lucio Battisti. Dopo il successo dello spettacolo dedicato a Lucio Battisti e Mogol, il musicista pugliese e lo scrittore campano hanno ideato un nuovo concerto-narrazione con il quale raccontano alcune tra le più belle canzoni dei più amati cantautori italiani. La sera dei miracoli è uno spettacolo costruito intorno al dialogo tra voci, chitarre e tastiere, e unisce la narrazione di Zoppo (la genesi delle canzoni, la poetica e il ruolo dei cantautori tra anni '70 e '80, le connessioni con musica, politica e cultura dell'epoca) e la affascinante interpretazione acustica di Cortese.

Prima del concerto, alle 18.30, Covergreen inaugurerà la mostra di storiche copertine di album rock in bianco e nero (a cura di Paolo Mazzucchelli e dell'Associazione Covergreen) alla Nuova Biblioteca Comunale in Via Bardelloni.

Musicista e cantautore, Michele Cortese ha vinto con gli Aram Quartet la prima edizione di X-Factor, nel 2015 ha rappresentato l'Italia e l'Europa al Festival Internazionale della Canzone di Viña del Mar in Cile vincendo come miglior interprete e miglior canzone. Ha all'attivo quattro album, ha collaborato con giganti come Riccardo Cocciante, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Mogol, Alberto Radius, Ricky Portera, Lucio Fabbri e molti altri. È stato protagonista di vari musical prodotti in America Latina, dove ha un seguito considerevole. Amante di Lucio Battisti e Lucio Dalla, ha realizzato storytelling e concerti dedicati ai due grandi autori.

https://www.corteseofficial.it/

Scrittore, Donato Zoppo collabora con i magazine Audioreview e Jam, per un ventennio ha condotto il radio show Rock City Nights, dal 2005 dirige l’ufficio stampa Synpress44, con cui si occupa di comunicazione per musica e spettacoli. Ha scritto su Beatles, Lucio Battisti, PFM, Litfiba e tanti altri, diventando uno dei saggisti musicali più stimati in Italia.

http://www.donatozoppo.it