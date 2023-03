La selezione musicale di Dj Ettore Raso alla Sala Eden

Grosseto: Domani, venerdì 3 marzo una nuova serata in musica nello storico locale sulla Mura Medicee. Apertura delle 18, con possibilità di aperitivo e cena e musica dalle 22. Ingresso libero La ricca e variegata selezione musicale di Dj Ettore Raso, attivo da oltre 25 anni come deejay, speaker e vocalist, accompagnerà la serata alla Sala Eden domani, venerdì 3 marzo.

Dalle 22, infatti, lo storico locale sulle Mura Medicee di Grosseto (al Bastione Garibaldi, in via Manetti), si animerà con i suoni scelti da Raso per una serata a ingresso libero. Prima, dalle 18, sarà possibile gustare un aperitivo o cenare con il menu proposto dal settore ristorazione della cooperativa Uscita di Sicurezza, che gestisce il locale.

La Sala Eden sarà aperta, con il suo punto ristoro, anche sabato 4 marzo. Per info e prenotazioni: 327 394 5254