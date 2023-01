La scuola tennis del Circolo Tennis Grosseto è la prima di tutta la Toscana

Grosseto: Sono state rese note le classifiche nazionali delle scuole tennis 2022. E la scuola tennis del Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue brilla ancora. Infatti il Ct Grosseto si è piazzato al diciassettesimo posto assoluto in Italia come scuola tennis su 1893 scuole, e settima in Italia come Standard School, su 442 totali. Grazie a questi risultati, la scuola del circolo del presidente Alessandro Capitani è risultata essere la prima scuola tennis toscana assoluta, davanti anche alle Top School, Super School e le altre Standard School.

L’inizio dell’anno, come sempre, è tempo di classifiche del Grand Prix delle scuole tennis. I numeri del Grand Prix danno una visione complessiva perché premiano i circoli dove i ragazzi e le ragazze si allenano: ovvero è considerata tutta l'attività giovanile, da quella provinciale a quella regionale, fino ad arrivare a valutare quanti bambini di determinate scuole sono convocati ai raduni nazionali e nelle rappresentative azzurre degli under. Nella classifica generale del Grand Prix la Toscana vede al primo posto regionale e diciassettesimo nazionale il Ct Grosseto.

“Con immenso piacere e orgoglio annunciamo che sono uscite le graduatorie nazionali riguardanti tutte le scuole tennis presenti sul territorio nazionale e che il Circolo Tennis Grosseto – spiega il presidente Alessandro Capitani – si è pizzato ai vertici in Italia ed in Toscana. Un grande risultato che ci gratifica di tutto il lavoro che svolgiamo quotidianamente come circolo. Dobbiamo ringraziare i nostri istruttori Alberto Sarubbi, Valeria Prosperi, Giulio China e Fabio Parigi per l’impegno profuso, ed i nostri giovani atleti per i risultati ottenuti. Questo è un risultato che ci dà la carica giusta per iniziare questo 2023 al meglio”.