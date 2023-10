La Scuola secondaria Bugiani di Follonica alla scoperta della biblioteca sotterranea

Follonica: Il 3 ottobre la classe I C della Scuola secondaria Bugiani si è recata in Biblioteca per godere dell'Installazione sonora di Masiar Pasquali, Topografia Sensoriale Partecipata, sita nei sotterranei della Biblioteca della Ghisa.



Gli studenti, grazie alla collaborazione della direttrice Claudia Mori e del suo staff, hanno potuto visitare, in orario scolastico, i sotterranei ed ascoltare alcune delle 100 storie raccolte dall’artista. La classe è stata divisa in due gruppi che si sono alternati nell’ascolto e nella visita della Biblioteca.

Ai ragazzi, infatti, è stata mostrata l’area loro dedicata ed hanno potuto consultare e leggere libri, è stato loro spiegato l’utilità e l’opportunità di utilizzare spazi e risorse adatte alla loro età. Ad ognuno è poi stato consegnato un modulo per ottenere la tessera del prestito, così da intensificare la loro presenza all’interno della struttura. Questa attività rientra in un progetto di più ampio respiro della loro insegnante di Italiano, Laura Parisi, che già dall’anno scorso ha creato una collaborazione con la Biblioteca che ha fornito ad ogni sua classe un ampio numero di libri, albi, graphic novel che i ragazzi hanno potuto leggere durante tutto l’anno scolastico, progetto che sarà ripetuto anche quest’anno.

Questa esperienza è stata svolta nell’ottica di una programmazione diversa, fondata sul metodo del WRW, che potenzia la lettura e la scrittura degli studenti come competenze per la vita