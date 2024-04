La scuola media di Pitigliano in finale alle nazionali delle Olimpiadi di Problem Solving

Pitigliano: Nei giorni scorsi presso il Campus Universitario di Cesena (UniBo), i ragazzi della 3B della Scuola Secondaria di I grado di Pitigliano, guidati dal Professor Daniele Grillo, hanno disputato le finali nazionali delle Olimpiadi di Problem Solving - Workshop CODING - presentando il loro videogioco "sostenibile" dal titolo "NOI SIAMO IL FUTURO AGENDA 2030".



Un'esperienza unica che ha visto l’Istituto di Pitigliano arrivare in finale come unica scuola toscana tra oltre 20mila studenti delle scuole italiane partecipanti. I ragazzi hanno mostrato grandi doti oratorie che hanno stupito un pubblico di esperti accademici e appassionati.

Per la sezione OPS "Olimpiadi di Matematica" l'alunna Noemi Morini si è classificata al settimo posto a livello regionale.

“A seguito dell’eccellente risultato ottenuto – afferma la preside Anna Rosa Conti - sento il dovere di ringraziare i docenti e gli alunni, che si sono messi in gioco partecipando alle Olimpiadi del Problem Solving, in una specialità che costituisce un ampliamento dell’offerta formativa. Aderire a queste iniziative aiuta a crescere, perché comporta l’assunzione di un importante impegno e significa accettare il confronto con gli altri e con sè stessi. Un ringraziamento particolare alle famiglie che hanno fattivamente contribuito alla realizzazione dell’evento, ma anche agli insegnanti, che hanno reso possibile questo risultato, con grande competenza ed un impegno che va ben oltre i doveri professionali. Sicuramente questo successo costituisce un’occasione privilegiata non solo per accrescere il senso di appartenenza dell’intera comunità educante, ma anche perché tutti i soggetti della scuola possano proseguire nel loro percorso con rinnovata motivazione ed entusiasmo. È con grande soddisfazione e gratitudine che mi complimento con docenti ed alunni e li esorto ad andare avanti in questo modo, esprimendo loro la mia affettuosa riconoscenza per avermi resa partecipe di questa edificante esperienza.”

Alla 3° B i vanno i complimenti dell’amministrazione comunale di Pitigliano.

Ma ecco i nomi degli studenti protagonisti di questa esperienza: Michele Benozzi; Cecilia Bisconti; Mattia Buoni; Gaia Calza Bini; Lisa Canistri; Alessandra Cini; Rebecca Conti; Gabriele Franci; Francesca Marroni; Iolanda Mori; Noemi Morini; Darshan Mulè; Elina Pagliai; Leonardo Paliciuc Popp; Daniele Paoli; Francesco Razzi; Andrea Ronca.