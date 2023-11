Attualità La scuola di Infanzia de "Il Fontino" a porte aperte 30 novembre 2023

30 novembre 2023 112

112 Stampa

Redazione

Follonica: La scuola dell'infanzia "Il Fontino " apre le porte per permettere a tutti i genitori con bambine e bambini in età d'iscrizione di poterla visitare.

La Dirigente e le insegnanti dell'istituto Comprensivo "Leopoldo II di Lorena" hanno accolto genitori e bambini il 29 novembre e accoglieranno nuovamente il 12 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30. La Dirigente e alcune insegnanti parleranno con i genitori dell'organizzazione della scuola e dei progetti svolti, risponderanno alle loro domande e mostreranno un video delle attività che quotidianamente vengono realizzate nella scuola. Nel video i bambini stessi presentano la propria scuola e la scansione di una giornata scolastica tipo. I loro giochi, le loro attività verranno visionate dai genitori e dai bambini che si apprestano ad iniziare il loro percorso scolastico. Dopo questa fase di accoglienza le insegnanti accompagneranno i genitori a visitare la scuola mentre altre insegnanti si occuperanno delle bambine e dei bambini in visita offrendo loro angoli e spazi di gioco con pasta di sale, costruzioni, travasi di pasta e farina. I bambini inoltre potranno realizzare dei segnalibri da portare a casa come ricordo di questi pomeriggi trascorsi insieme.



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità La scuola di Infanzia de "Il Fontino" a porte aperte La scuola di Infanzia de "Il Fontino" a porte aperte 2023-11-30T08:42:00+01:00 230 it La scuola dell'infanzia "Il Fontino " apre le porte per permettere a tutti i genitori con bambine e bambini in età d'iscrizione di poterla visitare. PT1M /media/images/scuola-infanzia-il-fontino-follonica-1.jpg /media/images/thumbs/x600-scuola-infanzia-il-fontino-follonica-1.jpg Maremma News Follonica, Thu, 30 Nov 2023 08:42:00 GMT