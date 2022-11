"La scuola che piace a noi…" alla libreria Mondadori

I bambini della scuola “Il Cappellaio Matto” partecipano al contest “# IO LEGGO PERCHE’ 2022”



Grosseto: I bambini del Polo dell’infanzia comunale “Il Cappellaio Matto” di via Fiesole, accompagnati dall’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Grosseto, Angela Amante, parteciperanno l'8 novembre, dalle ore 16.30 alle ore 18, al Contest #IO LEGGO PERCHE’ 2022 che si svolgerà alla libreria Mondadori in Corso Carducci: il contest avrà come titolo "LA SCUOLA CHE PIACE A NOI…" avente come tema centrale l’inclusione.

L'inclusione e l'accettazione delle diversità sono imprescindibili e rappresentano concetti fondamentali per la crescita, le relazioni sociali, il rispetto e la solidarietà.

Per approfondire questi contenuti, la Scuola dell' Infanzia "Il Cappellaio Matto", ha scelto di utilizzare il libro "La cosa più importante" (di Antonella Abbatiello, Fatatrac editore), nel quale il plot narrativo attraverso personaggi e situazioni divertenti adatti a tutte le fasce di età permette una riflessione sulla ricchezza che scaturisce dallo scoprire che la diversità è un valore che ci rende unici.