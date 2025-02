"La sconfitta dell'Occidente": se ne parla alla libreria QB con Daniela Bolognesi Piani

Grosseto: Si parla de “La sconfitta dell’Occidente” di Emmanuel Todd alla libreria QB di via Colombo a Grosseto, domani, martedì 25 febbraio alle 18. A parlare del libro di Todd sarà Daniela Bolognesi Piani, studiosa di geopolitica e collaboratrice di Franco Cardini per il saggio “Ucraina 2022. La storia in pericolo”.

La sconfitta dell’Occidente, a cui fa riferimento lo storico e sociologo francese Emmanuel Todd – bestseller in Francia con oltre ottantamila copie vendute – è duplice. Si tratta infatti di una sconfitta esterna, la guerra in Ucraina, ma soprattutto di una sconfitta interna: il declino demografico, morale ed economico delle società occidentali. Todd chiama in causa le classi dirigenti dell’Occidente, in primis quella degli Stati Uniti, con il conflitto russo-ucraino a fare da lente di ingrandimento e a contrapporre, secondo l’autore, una Russia stabilizzata, di nuovo grande potenza, a un Occidente in preda al nichilismo e in crisi irreversibile di egemonia. Utilizzando le risorse della sociologia, dell’antropologia e dell’economia, Todd pone a confronto le “oligarchie liberali occidentali” con la “democrazia autoritaria russa” per spiegare le ragioni profonde dei cambiamenti geopolitici in atto. In particolare, offre una lettura acuta e originale dei punti di forza e di debolezza dei due paesi in guerra (Russia e Ucraina), dei principali paesi occidentali (Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia), dei paesi scandinavi e dell’Europa orientale, senza dimenticare il resto del mondo nel suo complesso. I lettori ritroveranno qui gli elementi che hanno sempre reso unici e preziosi gli studi di Todd: l’analisi dei modelli familiari e delle statistiche demografiche ed economiche, la scrittura brillante, un’erudizione non comune e intuizioni geniali. Documentatissimo e basato su cinque decenni di ricerche, lontano dalle approssimazioni che caratterizzano il dibattito su questi temi, “La sconfitta dell’Occidente” è un contributo di straordinario valore per capire il nostro presente.